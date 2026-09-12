Publicarea acestor note oferă „o transparență fără precedent asupra celui mai sensibil dosar al serviciilor de informații din SUA, acoperind anii precedenți și ziua care a urmat unuia dintre cele mai întunecate momente din istoria noastră”, a declarat CIA într-un comunicat, potrivit News.ro.

Aceste documente „urmăresc istoria înțelegerii fluctuante a analiștilor CIA cu privire la Al-Qaida și eforturile agenției de a face lumină asupra proiectelor de atentat ale lui Osama ben Laden, în pofida informațiilor limitate, vagi și imperfecte”, se arată în comunicat.

Una dintre note, datată 10 septembrie 1998, avertiza că Al-Qaida „ar putea doborî un avion plin de explozibili într-un oraș american”.

Altă notă, datată 4 decembrie 1998, indică faptul că Osama ben Laden și „aliații săi se pregătesc pentru atentate în Statele Unite, inclusiv deturnarea unui avion”.

Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ținta a patru atentate sinucigașe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida, soldate cu moartea a aproape 3.000 de persoane.