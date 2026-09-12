E bine de știut că traficul se anunță greoi în stațiunea montană, din cauza restricțiilor de circulație. În plus, cei care vor să urce pe creste nu pot folosi gondola de la cota 1000 la cota 1400, ci doar telecabina. Instalația a fost închisă din cauza unei alunecări de teren.

Aproape de lăsarea întunericului, Sinaia s-a animat. Artiștii stradali au atras toate privirile, unii pe picioroange, alții la mare înălțime.

Liliana și Andrei Diaconasa, turiști: „Macaraua cu acrobații, ceva inedit. Sinaia e superbă, să știți, decât majoritatea stațiunilor din Alpi.”

Maria Gioga, turistă: „I-am filmat, da, frumos, frumos, să știți că vin de 15 ani. Parada, frumoasă.”

Aromele de plăcinte și gogoși atrag mușterii, la fel și tarabele pline cu marfa artizanilor. Cei care duc dorul zăpezii pot încerca o plimbare cu bobul ori un simulator de schi.

Valentin Crețu, sănier - Clubul Orășenesc Sinaia: „Vrem să afle toată lumea că, pe lângă domeniul schiabil extraordinar pe care îl au la dispoziție, există și bob și sanie. Este o cursă scurtă, demonstrativă.”

O familie din Constanța a pregătit din timp ținute speciale, pentru fiecare zi. Și are un buget generos pentru festival.

Patricia și George, turiști: „După cum vedeți, soția ne aranjează, ne îmbracă, cu două luni înainte noi aranjăm ținutele. Mâine, alte costumații. Ne place atmosfera, lumea.

Reporter: Cam cât e bugetul pentru aceste zile la Sinaia?

Patricia și George, turiști: Undeva la 2.000 de euro, 10.000 de lei. Mâncare, hotel, plimbare, copii.”

Festivalul continuă și duminică.