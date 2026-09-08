„Cred că lentilele prin care vor privi astăzi atât acest test, cât şi celelalte indică faptul că avem foarte multe de făcut în continuare pentru a îmbunătăţi situaţia, pentru a schimba modul în care abordăm elevii în sistemul de învăţământ astfel încât ei să înţeleagă ceea ce citesc, astfel încât ei să aplice ceea ce învaţă şi sigur că în final să îi pregătim mai bine pentru profesiile viitorului", a declarat Ministrul demis al Educaţiei şi Cercetării, Mihai Dimian, marţi, în cadrul evenimentului naţional de lansare a rezultatelor Programului pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor PISA 2025, scrie News.ro.

El a adăugat că în studiul PISA 2025 România este comparată cu media OCDE deşi nu este membră a acestei organizaţii.

„Deşi noi avem rezultatele unui studiu care include 91 de ţări, toate comparaţiile pe care le-am văzut aici sunt cu media ţărilor membre OCDE. Nu suntem încă membri OCDE. Cele 38 de ţări analizate, membre OCDE, formează o medie şi ne-am raportat la această medie unde ne dorim să ajungem", a mai transmis ministrul demis al Educaţiei.

Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au obţinut scoruri mai scăzute decât media OCDE la Matematică, Lectură şi Ştiinţe. La ştiinţe şi matematică rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce indică o evoluţie relativ stabilă, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte.

Potrivit datelor publicate marţi, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competenţă (nivelul 2) la Matematică, 52% la Lectură şi 54% la Ştiinţe, sub mediile ţărilor membre OCDE de 65%, 69% şi, respectiv, 74%.

Fostul ministru al Educaţiei Daniel David a afirmat, marţi, că rezultatele la PISA 2025 sunt mai proaste decât la PISA 2022 şi confirmă îngrijorările că analfabetismul funcţional este risc de securitate naţională.