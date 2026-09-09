În plin război, pelerinii participă acolo la una dintre cele mai importante sărbători ale comunității. Autoritățile de la Kiev au sporit măsurile de securitate.

Mii de evrei hasidici merg anual la pelerinajul din Uman. Vin din Israel în România, apoi își continuă deplasarea spre Ucraina, pentru a ajunge la mormântul rabinului Nachman din Breslov.

Bărbat: „Vin de cinci ani. O săptămână și apoi plecăm acasă.”

Reporter: „Nu ți-e teamă de războiul din Ucraina?”

Bărbat: „Nu! Vrei să vii în Israel, să vezi ce înseamnă război?”

Băiat: „Ne rugăm! Să fie un an grozav, să fiu mai fericit, pentru bani, succes. Nu este prima dată când merg și sper că nu e nici ultima.”

Aproape 50 de zboruri speciale leagă Iașiul de Tel Aviv, iar fiecare cursă aduce până la 230 de pasageri.

De la aeroport, pelerinii pornesc cu autocarele spre granița cu țara vecină. Nouă mijloace de transport fac două sau trei curse pe zi.

Cosmin Caraș, reprezentant firmă transport: „Vama se trece pe jos, iar pe partea de Ucraina îi așteaptă alți transportatori.”

Aeroportul Iași a luat măsuri speciale pentru ca fluxurile de pasageri să nu se suprapună.

Elena Troia, purtător de cuvânt Aeroport Iași: „Au fost stabilite filtre speciale separate, atât pe plecări, cât și pe sosiri. O zonă din parcare a fost închisă, fiind rezervată pentru autocarele care vor prelua și aduce pelerinii la aeroport.”

De Anul Nou evreiesc, sărbătorit între 11 și 13 septembrie, la Uman se adună zeci de mii de credincioși din întreaga lume.

Pelerinii au fost avertizați cu privire la riscurile călătoriei și la posibilitatea atacurilor cu drone și rachete. Și Statele Unite au recomandat evitarea deplasării, mai ales că orașul nu dispune de suficiente adăposturi.