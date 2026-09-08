Camera de Comerț subliniază într-un comunicat de presă că este o instituție privată, neguvernamentală, care nu primește bani de la bugetul de stat. Potrivit reprezentanților Camerei, toate cheltuielile instituției, inclusiv cele pentru deplasările externe, sunt suportate din venituri proprii.

În ceea ce privește motivul deplasării, CCIR spune că aceasta a fost făcută pentru o întâlnire de lucru cu parteneri din afara Europei, care se aflau în acea perioadă în regiune. Camera susține că această situație a permis realizarea unei întâlniri directe într-un timp scurt.

Camera de Comerț explică și modul în care este achitat transportul aerian. Instituția afirmă că folosește de peste patru ani contracte-cadru de transport aerian încheiate cu operatorii Toyo Aviation. Tariful este calculat în funcție de ora de zbor și, potrivit Camerei, rămâne același indiferent de numărul persoanelor aflate la bord.

Reacţia Camerei de Comerț vine după ce în presă au apărut informaţii despre două zboruri cu avioane private care au transportat, la începutul lui iulie 2026, la doar câteva zile distanţă, un judecător constituţional, politicieni şi oameni de afaceri - unii dintre ei cu probleme penale. Operate de Toyo Aviation, cele două zboruri au avut destinaţii exclusiviste: Nisa şi Mykonos.

Cele 13 persoane de la bordul aeronavei de tip Embraer Legacy 600, care au zburat spre insula grecească Mykonos sunt Cristian Deliorga, judecător al Curţii Constituţionale, Marius Cătălin Croitoru, preşedintele Tribunalului Constanţa, Petre-Florin Manole, fost ministru al Muncii, Victor Ponta, deputat şi fost prim-ministru, István-Loránt Antal, senator UDMR, Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Ovidiu Ioan Silaghi, secretar general al CCIR şi fost ministru al Transporturilor, Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet, condamnat definitiv pentru trafic de influenţă, Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban şi director comercial al companiei de stat Oil Terminal, Ion Virgil Lixandru, om de afaceri din Constanţa, fost consilier local şi Florin Cârstocea, om de afaceri din Constanţa.

Comisie de anchetă în Parlament pentru zborul cu avionul privat

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat marţi că Biroul Permanent al Senatului a decis extinderea obiectului de activitate al comisiei de anchetă privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu şi cu zborul privat în Mikonos al unui judecător CCR şi a unor politicieni. Decizia finală urmează să fie fie luată de plenul Senatului.

Abrudean a afirmat că plenul este cel care va lua decizia finală la ora 16.00, urmând ca, dacă acest lucru se întâmplă, activitatea comisiei să fie reorganizată şi cu acest nou obiectiv.

„Având în vedere că vorbim de două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere, pe de-o parte avem o întâlnire între doi şefi de instituţii într-o instituţie, în Senatul României, confirmată public, pe de altă parte avem un zbor privat, care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleaşi argumente pe masă şi să stabilim ce e de făcut în continuare. Deci, din acest punct de vedere, acesta este mandatul pe care Comisia de Constituţionalitate îl are şi asupra anchetei, dacă plenul va stabili acest lucru, urmând ca mai departe să vedem care sunt paşii de urmat”, a precizat preşedintele Senatului.