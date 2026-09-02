DNB a confirmat că 86 de tone de aur au fost mutate din SUA și Canada într-o operațiune complexă care a durat câteva luni. Aurul este acum deținut de Banca Angliei, unde poate fi tranzacționat mai ușor „într-o situație de criză", transmite BBC.

Președintele băncii, Olaf Sleijpen, a spus că mutarea este „necesară pentru a ne consolida reziliența și pregătirea". Decizia vine pe fondul disputei comerciale dintre SUA și Canada, ambele țări anunțând noi tarife comerciale.

Transferul, care a avut loc între martie și august, a implicat 27 de tone de lingouri mutate din New York și Ottawa la Zeist, în Olanda. O cantitate și calitate similare au fost mutate apoi la Londra. Restul transferului a fost realizat prin vânzarea aurului în New York și recumpărarea lui la Londra.

DNB nu a specificat ce înțelege prin „tulburări geopolitice", dar economia SUA rămâne incertă din cauza războiului cu Iranul, iar Canada a fost afectată de tarifele americane.

DNB a declarat că aurul deținut la Banca Angliei este considerat „cel mai ușor tranzacționabil aur din lume", fiind ușor disponibil într-o criză.

Înainte de anunț, DNB deținea 31,3% din aur în New York și 19,7% în Ottawa. Acest procent a scăzut acum la 18,5% în ambele țări. Stocul total de aur al Țărilor de Jos era de 612,4 tone la sfârșitul anului 2025, evaluat la 72,2 miliarde de euro. Ponderea aurului de la Londra a crescut de la 18,1% la 32,1%.