30 de ani de PRO TV. 2015 - anul în care România a plâns la Colectiv și a manifestat în stradă împotriva corupției
Campania noastră de rememorare a trecutului a ajuns în 2015, anul în care România a plâns și s-a trezit. Tragedia din clubul Colectiv a schimbat o generație și a dărâmat un guvern.
Pentru prima dată după ’89, strada a devenit o forță care a cerut demnitate și a obținut-o. Într-o țară obosită de corupție și cinism, oamenii au redescoperit puterea solidarității.
Dar 2015 a fost și despre curaj: Simona Halep ne-a ținut cu sufletul la gură, Aferim! a cucerit Berlinul, iar festivalurile verii au pus România pe harta turismului.
Și tot atunci, un nou simbol al modernității apărea pe străzile Bucureștiului: Uber, semn că tehnologia începea să schimbe felul în care trăim. 2015 a fost un an greu, dar esențial. Pentru că din cenușa Colectivului s-a născut o Românie care nu mai vrea să tacă.
20-11-2025 19:42