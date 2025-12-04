Mihai Dedu, omul care dă deșteptarea României, recunoaște că la început n-a vrut să facă asta. „Nu prea am cochetat cu ideea”

La 30 de ani de la lansarea PRO TV, Mihai Dedu, unul dintre cele mai familiare chipuri ale Știrilor Dimineții, rememorează începuturile primei televiziuni “ca afară”, care a crescut odată cu România care tocmai ieșise din comunism.

A fost o epocă a libertății abia câștigate, dar și a haosului economic, cu șomaj și o rată a inflației uriașă, care depășise chiar și 200%. Speranța într-un viitor mai bun era însă în inimile tuturor românilor.

“Viața era foarte grea, foarte grea în perioada 95-96. Era acea tranziție, noi trecusem de la o perioadă lungă, comunistă, la libertate, oamenii nu trăiau foarte bine. Or, noi am adus o pată de culoare în viața lor. Nu numai prin știri, ci și prin sport, prin emisiunile interactive, de divertisment, cam tot toată paleta unei televiziuni complete”, își amintește Mihai.

PRO TV a devenit imediat un fenomen social

Mihai Dedu: „Ce-mi aduc aminte este că PRO TV a fost televiziunea care a schimbat viețile românilor. A fost percepută imediat după apariție ca un fenomen social. (...) Știrile au fost extrem de bine puse la punct, concise și relatate cu justețe”.

România de la mijlocul anilor ’90 era una în care leul se devaloriza de la o zi la alta, iar oamenii încercau să se adapteze economiei de piață care se năștea din ruinele comunismului.

„Într-o singură lună, s-a devalorizat cât în șase luni înainte”, își amintește Mihai.

Deși vremurile erau grele, energia oamenilor era uriașă, iar apropierea dintre public și televiziune a fost fără precedent.

Mihai Dedu: “Oamenii erau pur și simplu fericiți. Am trăit momentele acestea în curtea Pro TV de fiecare dată când erau Sărbătorile, când veneau și făceau cozi imense de câte un kilometru, pe câte patru rânduri și se bucurau la un autograf, de o căciuliță cu Pro TV, de un material promoțional.. A fost o nebunie totală”

Omul care dă deșteptarea României n-a prea vrut să facă asta

Mihai Dedu, omul cu care fiecare român s-a trezit cel puțin o dată în viață dimineața când deschide televizorul, recunoaște că, la început, nu a fost prea încântat de ideea de a prezenta știrile matinale.

“Știu că la început nu prea am cochetat cu ideea. Era în 2002, imediat după ce am părăsit jurnalul de la ora 17:00. Am început de dimineață și iacătă-mă, după 23 de ani și ceva, mâine-poimâine 24, tot aici și încă și mai cum noaptea în cap, ca să zic așa, că atunci nu începea de la ora 6:00”, spune Mihai.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













