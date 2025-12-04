Mihai Dedu, omul care dă deșteptarea României, recunoaște că la început n-a vrut să facă asta. „Nu prea am cochetat cu ideea”

Protv 30 de ani
04-12-2025 | 11:06
×
Codul embed a fost copiat

La 30 de ani de la lansarea PRO TV, Mihai Dedu, unul dintre cele mai familiare chipuri ale Știrilor Dimineții, rememorează începuturile primei televiziuni “ca afară”, care a crescut odată cu România care tocmai ieșise din comunism.

autor
Stirileprotv

A fost o epocă a libertății abia câștigate, dar și a haosului economic, cu șomaj și o rată a inflației uriașă, care depășise chiar și 200%. Speranța într-un viitor mai bun era însă în inimile tuturor românilor.

“Viața era foarte grea, foarte grea în perioada 95-96. Era acea tranziție, noi trecusem de la o perioadă lungă, comunistă, la libertate, oamenii nu trăiau foarte bine. Or, noi am adus o pată de culoare în viața lor. Nu numai prin știri, ci și prin sport, prin emisiunile interactive, de divertisment, cam tot toată paleta unei televiziuni complete”, își amintește Mihai.

PRO TV a devenit imediat un fenomen social

Mihai Dedu: „Ce-mi aduc aminte este că PRO TV a fost televiziunea care a schimbat viețile românilor. A fost percepută imediat după apariție ca un fenomen social. (...) Știrile au fost extrem de bine puse la punct, concise și relatate cu justețe”.

România de la mijlocul anilor ’90 era una în care leul se devaloriza de la o zi la alta, iar oamenii încercau să se adapteze economiei de piață care se năștea din ruinele comunismului.

Citește și
protv 1999
30 de ani de PRO TV. 1999 - România retrăiește fiorii reci ai mineriadelor și simte efectele războiului din Kosovo

„Într-o singură lună, s-a devalorizat cât în șase luni înainte”, își amintește Mihai.

Deși vremurile erau grele, energia oamenilor era uriașă, iar apropierea dintre public și televiziune a fost fără precedent.

Mihai Dedu: “Oamenii erau pur și simplu fericiți. Am trăit momentele acestea în curtea Pro TV de fiecare dată când erau Sărbătorile, când veneau și făceau cozi imense de câte un kilometru, pe câte patru rânduri și se bucurau la un autograf, de o căciuliță cu Pro TV, de un material promoțional.. A fost o nebunie totală”

Omul care dă deșteptarea României n-a prea vrut să facă asta

Mihai Dedu, omul cu care fiecare român s-a trezit cel puțin o dată în viață dimineața când deschide televizorul, recunoaște că, la început, nu a fost prea încântat de ideea de a prezenta știrile matinale.

“Știu că la început nu prea am cochetat cu ideea. Era în 2002, imediat după ce am părăsit jurnalul de la ora 17:00. Am început de dimineață și iacătă-mă, după 23 de ani și ceva, mâine-poimâine 24, tot aici și încă și mai cum noaptea în cap, ca să zic așa, că atunci nu începea de la ora 6:00”, spune Mihai.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: protv, stirile protv, Mihai Dedu,

Dată publicare: 04-12-2025 11:06

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
30 de ani de PRO TV. 2000 - Ion Iliescu revenea la Cotroceni, iar Traian Băsescu cucerea Bucureștiul
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2000 - Ion Iliescu revenea la Cotroceni, iar Traian Băsescu cucerea Bucureștiul

Retrospectiva Știrilor PRO TV a ajuns în anul 2000 – România pășea în noul mileniu cu inima strânsă, dar cu ochii plini de speranță.

30 de ani de PRO TV. 1999 - România retrăiește fiorii reci ai mineriadelor și simte efectele războiului din Kosovo
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1999 - România retrăiește fiorii reci ai mineriadelor și simte efectele războiului din Kosovo

Campania 30 de ani în 30 de zile continuă astăzi cu rememorarea unuia dintre cei mai grei ani de după Revoluție: 1999.

Recomandări
Mulți europeni văd posibil un război cu Rusia, iar 48% dintre respondenți îl consideră pe Trump „un dușman al Europei”
Stiri externe
Mulți europeni văd posibil un război cu Rusia, iar 48% dintre respondenți îl consideră pe Trump „un dușman al Europei”

Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent.

Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean

La 7 decembrie 2025 au loc alegeri locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, precum şi pentru primari din mai multe comune sau oraşe.

Reacția Ucrainei după ce România a distrus una dintre dronele sale maritime de atac. MApN a oferit primele imagini | VIDEO
Stiri actuale
Reacția Ucrainei după ce România a distrus una dintre dronele sale maritime de atac. MApN a oferit primele imagini | VIDEO

Forțele Navale Române au distrus, miercuri, o dronă maritimă, care ulterior s-a dovedit a fi un model „Sea Baby”, de fabricație ucraineană. În schimb, SBU neagă că ar fi a Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 3 Decembrie 2025

43:06

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28