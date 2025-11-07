30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

"Gândește liber" nu mai e doar un slogan. E un mod de a trăi, o promisiune făcută unei țări care începe să creadă din nou în ea însăși.

Pentru prima dată, românii pot pleca fără vize în spațiul Schengen.

O lume întreagă se deschide în fața noastră, în timp ce acasă, realitatea rămâne dură: salarii mizere, spitale murdare, copii care mor în secții reci și uitate.

În același an, armata română pleacă în Afganistan.

România dovedește lumii că e gata să lupte alături de aliați și să își câștige locul meritat în NATO.

Iar finalul de an ne aduce invitația oficială pentru un loc la masa celei mai mari alianțe militare. Dar și o imagine pe care nimeni nu o va uita: președintele american George W. Bush pe străzile Bucureștiului, salutând mulțimea.

O țară întreagă respiră mândrie. Pentru prima dată după mult timp, simțim că facem parte din lumea civilizată.

