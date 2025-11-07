30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

Protv 30 de ani
07-11-2025 | 19:54
×
Codul embed a fost copiat

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

autor
Știrile PRO TV

"Gândește liber" nu mai e doar un slogan. E un mod de a trăi, o promisiune făcută unei țări care începe să creadă din nou în ea însăși.

Pentru prima dată, românii pot pleca fără vize în spațiul Schengen.

O lume întreagă se deschide în fața noastră, în timp ce acasă, realitatea rămâne dură: salarii mizere, spitale murdare, copii care mor în secții reci și uitate.

În același an, armata română pleacă în Afganistan.

Citește și
Ion Ceban
Primarul Chișinăului, interzis în România și în Schengen, a ajuns în Italia. Explicațiile MAE de la București

România dovedește lumii că e gata să lupte alături de aliați și să își câștige locul meritat în NATO.

Iar finalul de an ne aduce invitația oficială pentru un loc la masa celei mai mari alianțe militare. Dar și o imagine pe care nimeni nu o va uita: președintele american George W. Bush pe străzile Bucureștiului, salutând mulțimea.

O țară întreagă respiră mândrie. Pentru prima dată după mult timp, simțim că facem parte din lumea civilizată.

Acord parțial între SUA și China. Trump taie tarifele, Beijingul promite ridicarea „blocajului” pentru metale rare

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, stirile protv, Schengen,

Dată publicare: 07-11-2025 19:48

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Comisar european: România şi Bulgaria fac zona Schengen şi Uniunea Europeană mai sigure
Stiri externe
Comisar european: România şi Bulgaria fac zona Schengen şi Uniunea Europeană mai sigure

Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, a afirmat că România şi Bulgaria contribuie la crearea unui spaţiu mai sigur în zona Schengen şi în Uniunea Europeană. 

Primarul Chișinăului, interzis în România și în Schengen, a ajuns în Italia. Explicațiile MAE de la București
Stiri actuale
Primarul Chișinăului, interzis în România și în Schengen, a ajuns în Italia. Explicațiile MAE de la București

Primarul Chişinăului, Ion Ceban, care are interdicţie pentru o perioadă de cinci ani de a intra în România şi, prin urmare, în spaţiul Schengen, a anunţat că va ajunge în Italia.

Cine ar fi cei doi politicieni din Republica Moldova interziși în România și în Schengen, alături de primarul Chișinăului
Stiri actuale
Cine ar fi cei doi politicieni din Republica Moldova interziși în România și în Schengen, alături de primarul Chișinăului

Pe lângă Ion Ceban, alți doi politicieni din Republica Moldova au primit interdicție de a intra pe teritoriul României.  

Recomandări
Filmul Congresului PSD, cu Grindeanu ales președinte. Ciolacu: „Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece”
Stiri Politice
Filmul Congresului PSD, cu Grindeanu ales președinte. Ciolacu: „Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece”

PSD și-a ales conducerea și intră într-o nouă etapă. Sorin Grindeanu a devenit președinte cu drepturi depline, după jumătate de an de interimat.

Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR
Stiri Justitie
Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.

NATO instalează și în România o redutabilă armă americană, care folosește și Inteligența Artificială. Cum funcționează MEROPS
Stiri externe
NATO instalează și în România o redutabilă armă americană, care folosește și Inteligența Artificială. Cum funcționează MEROPS

În urma incursiunilor rusești în spațiul aerian al NATO, care au scos la iveală vulnerabilitățile Alianței, România și Polonia își instalează un nou sistem de armament, vizând apărarea împotriva dronelor rusești.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Noiembrie 2025

49:00

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28