30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

Politica de la noi însă ne zguduia serios președintele, dar cultura și emoția ne-au arătat direcția: filmul românesc cucerește Cannes, iar „Dansez pentru tine” readuce speranța în casele românilor.

Economia crește, tehnologia ne schimbă viața, iar primul iPhone ne arată că viitorul e aici, acum. 2007 nu e doar un an obișnuit, e începutul unei Românii care își ia destinul în propriile mâini. Și povestea noastră abia începea.

