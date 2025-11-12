30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Protv 30 de ani
12-11-2025 | 20:36
×
Codul embed a fost copiat

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

autor
Stirileprotv

Politica de la noi însă ne zguduia serios președintele, dar cultura și emoția ne-au arătat direcția: filmul românesc cucerește Cannes, iar „Dansez pentru tine” readuce speranța în casele românilor.

Economia crește, tehnologia ne schimbă viața, iar primul iPhone ne arată că viitorul e aici, acum. 2007 nu e doar un an obișnuit, e începutul unei Românii care își ia destinul în propriile mâini. Și povestea noastră abia începea.

30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, stirile protv,

Dată publicare: 12-11-2025 20:14

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Continuăm incursiunea noastră în trecut și ajungem în 1998 – un an al contrastelor. Țara se scutură de iluzii și se lovește de crize. 

30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

Recomandări
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

Scade puterea de cumpărare a românilor. Topul scumpirilor în ultima lună: Fructele costă cu 23% mai mult
Stiri Economice
Scade puterea de cumpărare a românilor. Topul scumpirilor în ultima lună: Fructele costă cu 23% mai mult

După o serie de creșteri alarmante, s-a mai temperat inflația. Luna trecută a ajuns la 9,8%, cu puțin sub lunile precedente, când creșterea TVA și a accizelor a generat scumpiri în lanț.

Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți
Interviurile Stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că adevăratul motiv pentru care PSD și celelalte partide tradiționale pierd votanți în favoarea AUR sau SOS nu e legat de nemulțumirea oamenilor, ci de faptul că nu sunt suficient de prezente pe rețelele sociale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28