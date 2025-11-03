30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța
Continuăm incursiunea noastră în trecut și ajungem în 1998 – un an al contrastelor. Țara se scutură de iluzii și se lovește de crize.
A fost anul în care am învățat că libertatea nu aduce doar bucurie, ci și responsabilitate. În mijlocul acestor frământări, PRO TV era aici: să arate realitatea și să țină vie speranța.
1998 este anul în care Bancorex se prăbușește, guvernul se clatină, iar dosarul Țigareta 2 arată cât de mult s-a întins cancerul corupției. Toate acestea, în timp ce în Kosovo, miroase deja a război.
Dar România are și momente de respiro: fotbaliștii naționalei își vopsesc parul blond la Mondialul din Franța, telefoanele mobile cuceresc piața, iar BUG Mafia și Loredana dau glas unei generații cu piesa "Lumea mea".
