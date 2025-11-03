30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Protv 30 de ani
03-11-2025 | 19:52
×
Codul embed a fost copiat

Continuăm incursiunea noastră în trecut și ajungem în 1998 – un an al contrastelor. Țara se scutură de iluzii și se lovește de crize. 

autor
Stirileprotv

A fost anul în care am învățat că libertatea nu aduce doar bucurie, ci și responsabilitate. În mijlocul acestor frământări, PRO TV era aici: să arate realitatea și să țină vie speranța.

1998 este anul în care Bancorex se prăbușește, guvernul se clatină, iar dosarul Țigareta 2 arată cât de mult s-a întins cancerul corupției. Toate acestea, în timp ce în Kosovo, miroase deja a război.

Dar România are și momente de respiro: fotbaliștii naționalei își vopsesc parul blond la Mondialul din Franța, telefoanele mobile cuceresc piața, iar BUG Mafia și Loredana dau glas unei generații cu piesa "Lumea mea".

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, stirile protv, echipa nationala,

Dată publicare: 03-11-2025 19:36

Articol recomandat de sport.ro
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Citește și...
30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început

A mai rămas o lună până când PRO TV împlinește 30 de ani de existență, 30 de ani în care a demonstrat continuitate, încredere și forță.

Recomandări
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Stiri Politice
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an

Doar 300 de parlamentari sau mai degrabă 400? Coaliția are o nouă dilemă, după ce luni, la Senat, a fost adoptat tacit proiectul de lege al USR care vrea un Parlament mai suplu. Practic, ar urma să dispară 131 de deputați și 33 de senatori.

Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii
Stiri Justitie
Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii

Frații Micula, aflați de ani de zile în topul celor mai bogați români, sunt în centrul unei acțiuni de amploare a Poliției Române.

Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
Stiri actuale
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături

Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături la Roma, după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti aflat în reabilitare. Un alt român a fost salvat, fiind transportat la spital.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Noiembrie 2025

48:51

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 03 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28