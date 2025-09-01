Primarul Chișinăului, interzis în România și în Schengen, a ajuns în Italia. Explicațiile MAE de la București

Primarul Chişinăului, Ion Ceban, care are interdicţie pentru o perioadă de cinci ani de a intra în România şi, prin urmare, în spaţiul Schengen, a anunţat că va ajunge în Italia.

Ion Ceban a transmis că se află la Roma, pentru „câteva zile pline de activităţi”, în condiţiile în care partidul său Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) este în plină campanie electorală, iar diaspora moldoveană a devenit o miză puternică a scrutinului, notează News.ro.

Ministerul Afacerilor Externe al României a explicat luni că Italia i-a acordat lui Ion Ceban, „cu titlu excepţional, conform prevederilor Regulamentului Schengen”, o viză limitată, cu o singură intrare, valabilă doar pentru Italia şi doar până la 3 septembrie, pentru a participa la o conferinţă pentru primării sub egida UNESCO.

Ion Ceban, interzis în România și spațiul Schengen

România a anunţat că începând cu 9 iulie 2025 Ion Ceban are interdicţie de a intra în România - şi în spaţiul Schengen - pentru o perioadă de cinci ani, din motive ce ţin de siguranţa naţională. Alături de edilul Chişinăului, încă doi cetăţeni ai Republicii Moldova au primit aceeaşi interdicţie.

Ministrul român de externe, Oana Ţoiu, a explicat că decizia de a-i interzice primarului Chişinăului accesul în România a fost luată în contextul în care, de ceva timp, autorităţile române documentează „legături complicate” ale acestuia cu reprezentanţi ai Federaţiei Ruse.

Decizia prin care Ceban şi încă doi cetăţeni moldoveni au primit interdicţie de intrare pe teritoriul României a fost luată strict „din raţiuni care ţin de siguranţa naţională”, a spus Ţoiu.

Ceban a respins public aceste acuzaţii şi a calificat decizia drept una politică. Edilul a anunţat la începutul lunii trecute că a iniţiat, prin avocaţii săi din România, demersurile legale pentru contestarea deciziei de interdicţie de intrare în România şi, implicit, în spaţiul Schengen, impusă de autorităţile de la Bucureşti.

Preşedintele organizaţiei WatchDog din Republica Moldova, Valeriu Paşa, a scris pe Facebook că Ion Ceban are „o obsesie” de a sfida statul român, dar este de părere că aceasta nu îl va ajuta politic şi are toate şansele să se aleagă cu sancţiuni mult mai dure.

Primarul Chișinăului, un personaj controversat în Republica Moldova și în România

Ion Ceban este o personalitate politică plină de controverse, care s-a transformat din prorus în proeuropean.

Aflat la al doilea mandat de primar al capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban a debutat în politică alături de Partidul Comuniştilor din R. Moldova (PCRM), formaţiune de centru-stânga, cunoscută pentru promovarea apropierii de Federaţia Rusă.

Parcursul său politic a fost însă unul sinuos, schimbând taberele în funcţie de conjunctură şi devenind de la prorus şi antieuropean la un adept al integrării europene.

În 2011, alături de PCRM, Ion Ceban devenea pentru prima dată deputat. La scurt timp, ajunge să fie unul dintre fruntaşii protestelor organizate de PCRM împotriva Alianţei pentru Integrare Europeană.

Câteva luni mai târziu, Ceban anunţa că părăseşte PCRM-ul lui Vladimir Voronin pentru a adera la PSRM-ul lui Igor Dodon, care se despărţise şi el de comunişti cu doar câteva luni înainte. Totuşi, Ceban nu renunţă la dezideratul de a „distruge Alianţa pentru Integrare Europeană”. El a continuat să fie lider al manifestaţiilor anti-aderare la UE. În 2014, coordonând un protest la Bruxelles, în faţa sediului Comisiei Europene, Ceban dădea asigurări:

„Nu-mi convine semnarea Acordului de asociere cu UE. Moldova vrea în Uniunea Vamală (cu Rusia - n.r.)”, reaminteşte Ziarul de Gardă.

Tot în 2014, Ion Ceban era unul dintre susţinătorii referendumului nerecunoscut privind independenţa Găgăuziei şi aderarea la aşa-numita uniune vamală Rusia-Belarus-Kazahstan.

În acelaşi an (2014), este reales în funcţia de deputat pe listele PSRM. Un an mai târziu însă, în 2015, Ion Ceban părăseşte fotoliul de parlamentar pentru a merge în Consiliul Municipal Chişinău (CMC), fiind timp de patru ani preşedinte al grupului PSRM.

În 2018, Ceban a candidat la funcţia de primar al Chişinăului, fiind învins de Andrei Năstase (proeuropean). Alegerile nu au fost însă validate şi s-au reluat în 2019, când Ceban candidează din nou pentru a deveni primar al capitalei şi de data aceasta reuşeşte să ajungă în funcţia pe care a păstrat-o şi după alegerile locale din 2023, numai că între timp şi-a făcut propriul partid politic.

Un prorus transformat în proeuropean

La doi ani după ce a fost ales pentru prima oară primar al capitalei cu susţinerea PSRM, Ion Ceban anunţa, de la tribuna Primăriei Chişinău, că părăseşte socialiştii şi lansează Mişcarea Alternativă Naţională (MAN), care, potrivit lui, „va fi o alternativă a actualei guvernări”.

În perioada celui de-al doilea mandat de primar, Ceban şi-a schimbat retorica, devenind brusc pro-european. Totuşi, deşi în spaţiul public Ceban declara că a devenit susţinător al integrării europene, un document elaborat de Statele Unite ale Americii, în 2022, plasa formaţiunea condusă de Ceban în rândul entităţilor prin care Federaţia Rusă, prin persoana agentului FSB Iurii Gudilin, ar încerca să influenţeze situaţia politică din R. Moldova.

Potrivit documentului referitor la sancţiunile aplicate de SUA în privinţa a 21 de persoane şi entităţi, printre care Ilan Şor şi Vlad Plahotniuc, emis în 2022, Departamentul de Stat al SUA menţiona că eforturile agentului FSB Iurii Gudilin sunt îndreptate spre a oferi susţinere unei noi mişcări politice - MAN, condusă de fostul socialist şi actual primar al capitalei, Ion Ceban, precizează Ziarul de Gardă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













