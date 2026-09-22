Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului anunţă că termenul pentru depunerea formularelor de înscriere în cadrul programului SME Eco-Tech, destinat sprijinirii transformării verzi şi digitale a întreprinderilor mici şi mijlocii din comerţ, servicii şi producţie, se prelungeşte până la 30 decembrie 2026, ora 20:00, după ce termenul actual expiră pe 24 septembrie, scrie News.ro.

În 2026, acesta a fost prelungit de mai multe ori, deoarece nu a fost cheltuit bugetul.

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului informează că termenul pentru depunerea formularelor de înscriere în cadrul programului SME Eco-Tech se prelungeşte până la 30 decembrie 2026, ora 20:00", arată Ministerul Economiei într-un comunicat de presă.

Prin intermediul SME Eco-Tech, aplicanţii pot beneficia de un sprijin financiar mixt, format dintr-un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiţiei, în limita a 267.240 lei, şi un credit bancar de minimum 60%, contractat de la una dintre băncile partenere selectate de minister.

Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 lei, iar o condiţie obligatorie este ca minimum 40% din cheltuielile eligibile ale fiecărui proiect să fie reprezentate de investiţii în echipamente verzi sau digitale.

Ce își propune programul de aproape 290 de milioane de lei

Finanţarea este asigurată prin cea de-a doua contribuţie elveţiană nerambursabilă acordată României, în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român.

Bugetul total al programului este de 288.843.072 de lei (54 de milioane CHF), din care 70% reprezintă contribuţia Confederaţiei Elveţiene, precizează oficialii de la Ministerul Economiei.

Programul susţine dezvoltarea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii care desfăşoară activităţi în comerţ, servicii şi producţie. Solicitanţii trebuie să fie înregistraţi cel târziu la 31 decembrie 2021 şi să nu înregistreze obligaţii restante la bugetul de stat.

Programul are ca obiectiv sprijinirea IMM-urilor cu capital integral privat în realizarea de investiţii verzi şi digitale, reducerea impactului asupra mediului, susţinerea sectoarelor economice prioritare, creşterea productivităţii şi competitivităţii companiilor, promovarea producţiei interne, precum şi crearea şi menţinerea locurilor de muncă.

Procedura de implementare a programului a fost aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 1.392/2025 (Monitorul Oficial nr. 583 bis/23.06.2025), precizează MEDAT.