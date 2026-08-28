Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis ieri să-l trimită în arest preventiv pentru mai multe infracțiuni, între care ultraj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Corespondent PROTV: „Potrivit unor martori care erau în magazin în momentul în care polițiștii din Snagov l-au prins, procurorul își făcea liniștit cumpărăturile. Ce li s-a părut ciudat oamenilor a fost că George Bucurică nu purta încălțăminte. Acesta a fost dus la ora 22 la secția de poliție, iar apoi a fost trimis în arestul central, unde va rămâne pentru următoarele 30 de zile. Vă reamintesc că în noaptea de 8 spre 9 august procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin ar fi fost legitimat de poliție pe terasa unui club din județul Hunedoara. Clienții ar fi sunat la 112 întrucât George Bucurică era înarmat cu pistol, cuțit și spray iritant lacrimogen. Magistratul a intrat în conflict cu polițiștii, a refuzat legitimarea și ar fi pulverizat către aceștia conținutul sprayului, apoi ar fi încercat să fugă. La momentul imobilizării sale, spun procurorii Curții de Apel Alba Iulia, procurorul, citez, ar fi tras fără drept cu arma letală deținută, asupra sa. Un pistol pe care, mai spun procurorii, îl deținea în mod ilegal, întrucât permisul de port armă îi fusese anulat, lucru pe care îl știa. Dus în fața Judecătorilor Curții de Apel cu propunerea de arestare preventivă, George Bucurică a fost lăsat în libertate. Decizie contestată de procurori la ÎCCJ, care a decis ieri să fie cercetat în arest preventiv. Secția pentru procurori a CSM a decis pe 25 august să-l suspende din funcție, la cererea Inspecției Judiciare. El este cercetat și disciplinar pentru refuzul de a îndeplini o îndatorire de serviciu, absențe nemotivate și nerespectarea dispozițiilor date de conducătorul parchetului unde lucra. Legat de armele pe care le avea asupra sa, George Bucurică le-a spus jurnaliștilor că se temea că va fi asasinat de mafie și a susținut că nu le-a folosit împotriva polițiștilor. Întrebat de ce nu s-a predat pentru arestul preventiv, acesta ar fi declarat că nu aflase decizia judecătorilor.”