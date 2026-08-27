Inițial Curtea de Apel Alba Iulia a decis cercetarea lui în libertate, dar acum instanța supremă a dispus să fie arestat preventiv.

Procurorii au atacat decizia Curții de Apel Alba Iulia care hotărâse că procurorul Radu Bucurică poate fi cercetat în libertate la Înalta Curte de Casație și Justiție după scandalul în care fusese implicat.

Instanța supremă a dispus arestarea preventivă a magistratului pentru 30 de zile. Doar că Bucurică nu s-a prezentat la arest și nici la vreo secție de poliție, așa cum prevede legea.

Ca urmare, el a fost dat în urmărire de poliție și este căutat la această oră.

Procurorul a primit de curând și o altă veste proastă. Consiliul Supterior al magistraturii a analizat cazul său și a decis suspendarea din funcție.

În noaptea de 8 spre 9 august, într-un local din comună Ribița, județul Hunedoara, a intrat Bucurică. Purta un pistol letal, deși permisul său de port-armă fusese anulat. Mai avea și un cuțit și un spray iritant.

Pentru că ar fi făcut scandal în local, polițiștii sosiți la fața locului i-au cerut să se legitimeze. Procurorul ar fi refuzat, ar fi pulverizat spray spre agenți și ar fi fugit. A fost în scurt timp imobilizat, și , contrar celor declarate anterior de poliție care susținea că bucurica a tras un foc în aer un agent i-a luat arma, care s-a descărcat accidental. Informația se regăsește în motivarea curţii de apel Alba Iulia. Nimeni nu a fost rănit.

Procurorul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și două infracțiuni de ultraj.