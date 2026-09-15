Soțul femeii investise în aur în anii ’70, când Marea Britanie traversa o perioadă de recesiune, iar prețurile metalului prețios erau mult mai mici. Se pare însă că nu i-a spus niciodată soției despre investiție, relatează The Independent.

Bărbatul cumpărase 41 de monede sud-africane de aur Krugerrand și 21 de sovereigni britanici, pe care i-a pus într-o cutie și i-a ascuns timp de aproximativ 50 de ani.

Monedele au fost descoperite abia în timpul golirii casei. Când cutia a fost deschisă, licitatorul a găsit inițial monede de argint deasupra. Aurul era ascuns dedesubt și a fost descoperit abia după ce a verificat mai atent conținutul.

Monedele de aur se aflau încă în ambalajele originale și erau păstrate împreună cu documentele de achiziție și un ghid privind valoarea lor.

Cât valorează comoara

Creșterea spectaculoasă a prețului aurului în ultimele decenii a transformat investiția într-o adevărată avere. Cele 41 de monede Krugerrand au fost vândute la licitație pentru 100.000 de lire sterline, în timp ce cei 21 de sovereigni britanici au adus încă 13.000 de lire sterline.

David Lay, reprezentant al casei de licitații Lay’s Auctioneers din Penzance, a povestit cum a fost descoperită comoara.

„Doamna se gândea să se mute într-o locuință mai mică, iar eu am mers la ea acasă să mă uit la câteva obiecte. Unul dintre ultimele locuri pe care le-am verificat a fost acest atelier. Acolo era o cutie de biscuiți foarte grea. Am pus-o jos și, când am deschis-o, am văzut monede de argint”, a spus el.

Ulterior, cutia a ajuns la un expert în monede, care a descoperit că sub cele de argint se aflau monedele de aur, încă în ambalajele lor originale.

„A fost pur și simplu uluitor. Am mai avut astfel de descoperiri, dar faptul că era atât de mult aur a fost remarcabil”, a declarat Lay.

Aproape toate monedele au fost bătute în 1975, într-o perioadă în care economia britanică ieșea din recesiune, inflația era ridicată, iar oamenii erau îngrijorați de evoluția pieței bursiere. Pentru unii investitori, aurul reprezenta atunci o formă de protecție împotriva incertitudinii economice.

Cât plătise soțul pentru ele

Soțul femeii plătise între 70 și 80 de lire sterline pentru fiecare monedă în 1975. Astăzi, doar cele 41 de monede Krugerrand valorează 100.000 de lire sterline.

„Clienta noastră nu știa că soțul ei cheltuise câteva mii de lire pe această investiție în aur, apoi o ascunsese și nu-i spusese nimic. Iar acum, după 50 de ani, investiția valorează 100.000 de lire”, a spus Lay.

Un reprezentant al casei de licitații a remarcat că, în trecut, oamenii obișnuiau să-și ascundă banii în locuri neobișnuite, pentru că nu aveau încredere în bănci.

„Prețul aurului este astronomic în acest moment, așa că a fost o investiție extraordinară. Ce om chibzuit a fost soțul ei”, a spus reprezentantul casei de licitații.