Archie, care are șapte ani, și Lilibet, de patru ani, au început noul an școlar în Marea Britanie după ce familia s-a mutat din Statele Unite cu doar două săptămâni în urmă, potrivit revistei People, citează Agerpres.

O sursă apropiată de Harry și Meghan a dezvăluit publicației americane că instalarea copiilor „a fost și rămâne prioritatea lor. Restul se va aranja de la sine când va veni momentul potrivit.”

„Sunt multe lucruri de făcut. Tocmai ce s-au mutat la capătul celălalt al planetei și au avut mult de muncă ajutând copiii să se acomodeze”, au adăugat ei.

„Se vor concentra asupra acestui lucru și în continuare. Sunt foarte fericiți că au revenit.”

Declarațiile survin în contextul unor tensiuni crescute între tabăra Sussex și Familia Regală.

O sursă apropiată de Harry și Meghan dă vina pe o scrisoare trimisă la cererea regelui Charles al III-lea în urma deciziei Ugandei de a se retrage din Jocurile Invictus, fondate de prințul Harry.

Ducii de Sussex, care au fost informați cu doar o oră înainte de publicarea, luni, a scrisorii Lordului Chamberlain, nu au avut timp să aducă clarificări, însă ei preferă sintagma „figuri publice” și nu pe cea de „persoane fizice”.

Șeful armatei din Uganda, generalul Muhoozi Kainerugaba, a spus că țara sa se retrage din competiția sportivă din cauza „aberației cu Harry și Meghan” și „nu va participa la niciun eveniment” care nu are „aprobarea” regelui.

Au făcut o vizită la Liverpool

Între timp, prințul și prințesa de Wales au făcut o vizită la Liverpool, unde William a lansat un set de instrumente pentru prevenirea suicidului în domeniul sportiv.

Kate a avut o apariție surpriză la Clubul de Fotbal Everton alături de William, în semn de susținere a campaniei „On Your Side”.

Harry și Meghan au renunțat la îndatoririle regale în urmă cu șase ani pentru a începe o viață nouă de libertate personală și financiară în Statele Unite.

Potrivit unui sondaj recent YouGov, doar 16% dintre britanici își doresc ca Harry și Meghan să fie din nou membri activi ai familiei regale, în timp ce 51% dintre respondenți spun că nu doresc acest lucru.