El a declarat că o astfel de solicitare este nejustificată, în condiţiile în care cea mai mare parte a şcolilor şi liceelor din Botoşani au fost reabilitate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, notează Agerpres.

„Am făcut investiţii considerabile în sistemul educaţional botoşănean, dar aceste investiţii nu s-au referit doar la clădiri, care au fost reabilitate aproape în întregime, pentru că au rămas doar pereţii din clădirile construite acum 50 de ani, ci am făcut şi dotări în şcoli şi licee. Aceste dotări presupun mobilier, tehnică de calcul şi aşa mai departe. Cu alte cuvinte, nu mai este niciun motiv ca părinţii să contribuie la fondul clasei sau fondul şcolii”, a afirmat Cosmin Andrei.

El avertizează că va face publice cazurile în care vor fi solicitaţi bani pentru fondul clasei sau fondul şcolii.