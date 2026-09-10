Iniţiativa sa - denumită ”Prânzul Păcii” - vizează să-i determine pe toţi alegătorii atât din Rusia, cât şi din străinătate, să se ducă şi să facă acest lucru la urne, la 20 septembrie, la ora prânzului, în ţările respective, scrie News.ro.

”Dacă oamenii se duc toţi să voteze împotriva (Partidului) Rusia Unită (care susţine puterea) în acelaşi moment şi fac coadă, atunci lumea va vedea câţi suntem cu adevărat”, a declarat Ilia Iaşin, care locuieşte la Berlin, într-un interviu acordat AFP la Helsinki.

O acţiune asemănătoare a fost organizată în 2024, în ziua alegerilor prezidenţiale ruse.

O victorie a Partidului Rusia Unită nu ridică nici cea mai mică îndoială. Autorităţile ruse exercită de ani de zile un control strict al procesului electoral, iar apărătorii drepturilor omului relevă fraude orchestrate în alegeri.

Represiunea a atins în Rusia niveluri nemaivăzute din epoca sovietică, după lansarea invaziei la scară mare a Ucrainei în februarie 2022.

Mii de persoane au fost încarcerarate sau condamnate la plata unor amenzi pentru că au denunţat acest conflict.

Toți opozanții lui Putin, uciși sau încarcerați

Principalele figuri ale opoziţiei sunt încarcerate, în exil, sau moarte, iar manifestaţii împotriva Kremlinului sunt aproape inexistente.

Luna trecută, Curtea Supremă rusă a împiedicat singurul partid care se opune războiului - Iabloko - să candideze în aceste alegeri legislative.

”Noi nici măcar nu considerăm asta alegeri”, declară Ilia Iaşin.

Opozantul în vârstă de 40 de ani, un apropiat al defunctului opozant Aleksei Navalnîi, conduce un partid înfiinţat în iunie în capitala Germaniei, care şi-a dat ca misiune să unească diversele grupuri de opoziţie ruseşti - mult timp subminate de lupte interne -, pentru a cere o încetare a ostilităţilor în Ucraina şi a apăra drepturile omului.

El aşteaptă ca mii de persoane să se alăture acţiunii la care cheamă la sfârşitul lui septembrie.

”Vrem să le dăm oamenilor posibilitatea de a-şi exprima opoziţia faţă de ceea ce se întâmplă, opoziţia lor faţă de război şi faţă de dictatura lui Vladimir Putin”, declară opozantul.

Un activist activ în opoziţia liberală, în Rusia, începând din anii 2000, Ilia Iaşin a fost condamnat, la sfârşitul lui 2022, la opt ani de închisoare pentru că s-a răzvrătit împotriva ”uciderii unor civili” în oraşul ucrainean Bucea, n timpul invaziei ruse.

El a fost eliberat doi ani mai târziu, într-un schimb istoric de deţinuţi între Rusia şi Occident.

Care sunt ambiţiile partidului său ”Rusia Paşnică”?

Să ajungă la putere într-o bună zi, atunci când acest obiectiv va fi, poate, un pic mai realist.

Și Iașin se așteaptă ca Putin să atace NATO

”Există numeroase precedente în lume în care disidenţi au înfiinţat partide politice în exil, s-au întors apoi în ţara lor de origine după o vreme şi au preluat puterea”, declară Ilia Iaşin.

El promite că, ”atunci când va exista ocazia, voi fi primul care se va întoarce în Rusia”.

Această întoarcere depinde în mare parte de sfârşitul Războiului din Ucraina şi ”de felul în care se va termina”, adaugă el.

Ilia Iaşin declară că se aşteaptă, de altfel, la o ”escaladare” în Ucraina, după aceste alegeri.

El crede că sute de mii de ruşi vor fi mobilizaţi pentru a desfăşura o mare ofensivă în primăvara sau în vara lui 2027.

”Nimic nu arată că Putin ar fi pregătit să înceapă negocieri serioase cu Ucraina (...). Însă multe semnale arată că pregăteşte o escaladare”, subliniază el.

Preşedintele rus a respins aceste zvonuri drept tentative de dezinformare înaintea alegerilor legislative.

Rusia a procedat la o ”mobilizare parţială” a aproximativ 300.000 de revervişti, în septembrie 2022, pentru a face faţă unor contraofensive ucrainene victorioase.

Această măsură - nepopulară - a antrenat exodul multor ruşi în străinătate, iar autorităţile au evitat, de atunci orice iniţiativă de acest fel, în pofida unor pierderi foarte importante pe front.

Alte evoluţii posibile, potrivit lui Ilia Iaşin sunt ”o provocare împotriva NATO”, de exemplu ”o tentativă de cucerire a unuia dintre oraşele baltice sau o provocare a Poloniei”, estimează el.

Moscova dezminte toate aceste scenarii.