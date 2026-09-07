Președintele rus Vladimir Putin este un criminal de război, a declarat ministrul slovac de Externe Juraj Blanar, potrivit postului TV Markiza.

Demnitarul a răspuns într-o emisiune difuzată la postul slovac TV Markiza unor întrebări adresate de telespectatori, iar unul dintre aceștia l-a provocat să spună dacă Vladimir Putin este criminal de război.

”Conform declarației Tribunalului Penal Internațional, da, trebuie să respect declarația lor. Respect decizia Tribunalului Penal Internațional. Așa cum au mai fost făcute și alte declarații pe acest subiect, da”, a răspuns ministrul de Externe al Slovaciei, potrivit sursei citate.

Robert Fico, susținător al lui Vladimir Putin

Declarația înaltului demnitar slovac este surprinzătoare, întrucât ministrul Juraj Blanar reprezintă diplomația Guvernului Robert Fico, rămas ultimul lider din Uniunea Europeană care îl susține fără echivoc pe Vladimir Putin și politicile Kremlinului după ce omologul său maghiar Viktor Orban a pierdut puterea.

Fico a fost, de altfel, singurul lider UE care a participat la parada de pe 9 mai din Piața Roșie a lui Putin, evidențiindu-se de-a lungul timpului cu declarațiile sale pro-ruse legate de războiul din Ucraina, declanșat de invazia moscovită din februarie 2022.