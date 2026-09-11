Conducerea instituţiei susţine că, în ritmul actual, toate plăţile din PNRR din domeniul Energiei vor putea fi finalizate înainte de termenul legal de 31 octombrie. În total, valoarea fondurilor care a ajuns la beneficiari de la începutul programului se ridică la 503 milioane de euro, scrie news.ro.

"Ministerul Energiei accelerează procesarea plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), înregistrând, în perioada 7 - 11 septembrie 2026, cea mai mare valoare săptămânală a sumelor plătite şi autorizate la plată", precizează Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Accelerarea procesării financiare are loc în etapa finală de închidere a PNRR. În acest context, Ministerul Energiei estimează că, în ritmul actual de lucru, toate plăţile către beneficiarii proiectelor PNRR din domeniul Energiei vor putea fi finalizate înainte de termenul legal de 31 octombrie 2026.

"Obiectivul este ca performanţa obţinută în finalizarea în termen a tuturor investiţiilor să fie dublată de un rezultat pe măsură în plan financiar, respectiv închiderea tuturor plăţilor înainte de termen", precizează instituţia.

Efortul este concentrat în această perioadă pe procesarea accelerată a documentaţiilor şi a cererilor de transfer, astfel încât fondurile aferente investiţiilor finalizate să ajungă cât mai rapid la beneficiari, susţin oficialii de la Ministerul Energiei.

Plăţi de peste jumătate de miliard de euro

Valoarea plăţilor făcute în anul 2026 este de peste 290 de milioane de euro. În intervalul 7-11 septembrie, au fost făcute plăţi în valoare de 34,35 de milioane de euro şi au fost autorizate 10 cereri de transfer, cu o valoare totală de 41,89 de milioane de euro, arată Ministerul Energiei.

Valoarea plăţilor cumulate către beneficiari de la începutul programului este de peste 503 milioane de euro.

Ministerul Energiei mai precizează că 19 cereri de transfer sunt în curs de procesare, acestea având o valoare de aproximativ 89,20 milioane de euro.

Structura cererilor de transfer în curs de procesare

În anul 2025 au fost înregistrate două dosare cu o valoare de 4,91 milioane de euro, din care în trimestrul 2 un dosar cu o valoare de 0,41 milioane de euro şi în trimestrul 3 un dosar cu o valoare de 4,5 milioane de euro.

În anul 2026, au fost 17 dosare cu o valoare de aproximativ 84,29 de milioane de euro, din care în trimestrul 2 au fost 2 dosare cu o valoare de 2,83 de milioane de euro şi în trimestrul 3 un număr de 15 dosare cu o valoare de 81,46 de milioane de euro.

Prin proiectele finanţate prin PNRR, România şi-a consolidat capacitatea de producţie a energiei din surse regenerabile, a dezvoltat noi capacităţi de stocare, a susţinut investiţiile în eficienţă energetică şi a modernizat infrastructura energetică, arată oficialii de la Ministerul Energiei.

"Miza finală a acestor investiţii este energia produsă şi introdusă în sistem. Ministerul Energiei urmăreşte ca toate capacităţile finanţate prin PNRR să intre în producţie şi să contribuie efectiv la susţinerea sistemului energetic naţional, la creşterea securităţii energetice şi la reducerea presiunii asupra sistemului", se precizează în comunicat.