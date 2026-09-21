Cum arată datele, dar și ce putem să facem să ne descurcăm mai bine cu banii, a explicat Dana Dima, vicepreședinte BCR, la emisiunea iBani.

Dana Dima: „Este diferența dintre teorie și practică. Încercăm să învățăm de mici diverse lucruri, dar practica este cu totul altceva. Nu este vorba numai despre familiarizare, ci și despre o înțelegere mai profundă a fenomenului. Trebuie să exersăm și să înțelegem ce se întâmplă cu banii noștri. Una este ce credem că știm și alta este ce știm cu adevărat”.

Primul pas pentru gestiona mai bine banii ar putea fi o rezervă financiară. Potrivit unui studiu BCR, jumătate dintre români spun că nu ar putea acoperi cheltuielile curente mai mult de o lună, dacă și-ar pierde venitul. Iată câteva sfaturi pentru a începe să economisiți:

Dana Dima: „Trebuie să începem să ne plătim pe noi primii. Atunci când îți iei salariul, încearcă să pui 10% deoparte, poate 20%. (…) Eu cred că și 10 lei, și 100 lei, și 200 lei dacă reusești să-i pui deoparte, ai început de undeva și la un moment dat o să vezi că acest mecanism funcționează. Așadar, asta ar fi prima greșeală pe care o facem, că nu ne gândim la viitor, la neprevăzut. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă rămân o lună fără venitul pe care îl am din salariu.”

Pentru a îmbunătăți nivelul de educație financiară, informația trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni, iar lecțiile să fie transformate în obiceiuri, a mai spus Dana Dima:

“Am reușit să construim un un program care se numește “Echipa Națională Edu Fin”, unde i-am invitat pe toți românii să facă parte. Este un program foarte clar, avem un obiectiv foarte clar, vrem să creștem un nivel în acel Eurobarometru, privind educația financiară. (...) Dacă am vorbi măcar cu câțiva dintre prietenii noștri, am reușit să scalăm foarte tare acest lucru. Până la urmă este singura echipă națională în care pot participa toți românii.”

Rezultatele următorului Eurobarometru privind educația financiară urmează să fie publicate anul viitor.

Mai multe informații despre Nationala de Edu Fin puteți afla de AICI.

Articol sustinut de BCR!