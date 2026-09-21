Ștefana Todică: Statul încearcă să-i încurajeze pe oameni, din ce în ce mai mult, să pună deoparte pentru bătrânețe, să investească în ceva. De ce mai avem nevoie de un instrument în plus pe lângă pensiile private pe care le avem deja?

George Moț: Întotdeauna orice mecanism suplimentar, orice măsură prin care se încurajează economisirea, cu atât mai mult economisirea pentru bătrânețe, este un semn bun, mai ales că ne aflăm într-un stat în care avem o demografie în declin sau, pe românește, populația îmbătrânește. Populația îmbătrânește, sunt din ce în ce mai mulți pensionari care pun presiune pe sistemul public de pensii și, în același timp, din ce în ce mai puțini tineri care intră în câmpul muncii și care vin să susțină cu taxe aceste pensii. Iar România este un stat care are un spor natural negativ de peste trei decenii.

Ștefana Todică: Așadar, trebuie să ne gândim noi din tinerețe ce vom face atunci când ieșim la pensie și ce instrumente avem. Avem Pilonul II, care e pensia privată obligatorie, avem pensia facultativă și această nouă opțiune.

George Moț: Da, într-adevăr, pe lângă pensiile private tradiționale, să le spunem așa, Pilonul II, Pilonul II, curând o să fie și pensia europeană în România, avem și alternativa de a investi pe cont propriu. Putem să investim direct în acțiuni, în fonduri mutuale și avem și acum aceste conturi de economii și investiții care vin să împacheteze aceste investiții individuale pe care le face o persoană, dar să le împacheteze într-o formă care să-i permită să beneficieze de avantaje fiscale.

Ștefana Todică: Ce avem în această lege? Sunt de fapt două tipuri de conturi pe care le putem avea. În ce constau acestea? Ambele cu facilități fiscale diferite?

George Moț: Ambele cu facilități fiscale, diferența stă în momentul în care se aplică acea facilitate fiscală. Prima variantă se numește S, vine de la scutire, se referă la faptul că scutirea de la plata impozitelor vine atunci când retragem banii din contul respectiv, iar D-ul vine de la deductibilitate, se referă la faptul că în momentul în care contribuim, banii pe care îi depunem în acel cont sunt deductibili fiscal și nu plătim taxe pe ei. De fapt, ni se reduce din cuantumul taxelor pe care le avem de plătit în funcție de sumele cu care contribuim. La cel D, pe scurt, avem deducerea fiscală la început, când depunem banii, la cel cu scutire avem deducerea fiscală la momentul când retragem.

Ștefana Todică: Avantajele fiscale, bineînțeles, sunt importante, dar este important de precizat și că nu putem retrage acești bani oricând, ci după ce ieșim la pensie, nu?

George Moț: Banii pot fi retrași în momentul în care fie avem o decizie de pensionare, fie cel târziu la vârsta de 65 de ani. Aici este un avantaj cu care vine față de anumite produse de pensii private, cum ar fi, de exemplu, Pilonul II, faptul că putem să retragem banii și când ne pensionăm anticipat. De exemplu, la Pilonul II, la pensionarea anticipată nu poți să retragi banii din Pilonul II, trebuie să aștepți limita de vârstă.

Ștefana Todică: Dar dacă ar fi să facem o comparație cu Pilonul III, pensia facultativă, care ar fi principalele diferențe?

George Moț: Cea mai mare diferență vine din partea de fiscalitate și anume fiscalitatea la conturile de economii și investiții nu există limită, teoretic putem să investim orice sumă, în timp ce la Pilonul 3 avem o deducere maximă limitată la 400 de euro. Asta din punct de vedere fiscal. Acum, dacă ne gândim la opțiuni, le vorbeam mai devreme de faptul că vorbim de o pensie privată și investiții individuale. Un alt avantaj major este faptul că în cazul conturilor de economii și investiții tu ții volanul, tu ai mai mare decizie în ce investești banii respectivi. În timp ce la un fond de pensii sunt investițiile pe care le decide și le hotărăște fondul respectiv. Ai libertatea să-ți schimbi fondul de pensii, dar nu ai libertatea să decizi modul în care investește acel fond de pensii. La noile conturi, la tine este această decizie.

Ștefana Todică: Știm că această lege a fost adoptată în Parlament de curând. Când am putea să și facem aceste conturi?

George Moț: Dacă ne luăm după ce scrie în lege, legea intră în vigoare la 1 ianuarie. În schimb, nu avem deocamdată nicio normă de investiții. Sunt multe lucruri care trebuie clarificate privind modul în care va funcționa această lege. Nu știu, nu sunt atât de optimist să le văd intrate în vigoare și operaționale începând cu 1 ianuarie, pentru că este un proces de autorizare, sunt multe lucruri care trebuie să se întâmple până le vom vedea efectiv în piață.