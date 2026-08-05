Acest tunel secret, dar neterminat şi fără ieşire de partea lituaniană a frontierei, a fost săpat sub gardul de la graniţă la o adâncime de aproximativ 1,5 metri şi consolidat cu trunchiuri de copaci şi scânduri. Poliţiştii de frontieră lituanieni l-au descoperit cu ajutorul unor echipamente electronice.

Lituania a acuzat adesea Belarusul, ţară aliată a Rusiei, că organizează traficul de migranţi într-o tactică de război hibrid, măsura de răspuns a autorităţilor lituaniene fiind ridicarea unui gard la graniţa belarusă.

Alte două tuneluri au fost deja descoperite sub graniţa dintre Belarus şi Lituania în ultimele săptămâni.