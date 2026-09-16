''Pe baza a ceea ce ştim în prezent, a fost probabil o dronă de tip Gerbera'', a spus Nauseda. El a adăugat că drona vizase Ucraina, dar a fost deviată de pe traiectoria sa de mijloacele electronice ale forţelor ucrainene şi a intrat ulterior în spaţiul aerian lituanian, relatează agenţiile de presă Reuters şi dpa, citate de Agerpres.

Şeful statului lituanian a precizat că este improbabil să fi fost vorba despre un atac deliberat contra Lituaniei.

Armata lituaniană analizează componentele electronice din epava dronei pentru a afla ţinta sa.

''Situaţia securităţii nu s-a schimbat. Deşi nu există o operaţiune de amploare împotriva Lituaniei sau NATO, încă ar putea exista anumite incidente, provocări şi acte de sabotaj, inclusiv operaţiuni sub steag fals'', a adăugat el, subliniind nevoia de îmbunătăţire a capacităţii de detectare a dronelor.

O dronă a fost doborâtă marţi noaptea de un avion Eurofighter al forţelor aeriene italiene deasupra unei zone din apropierea satului Pratkunai, aflat la vest de Vilnius.

Potrivit autorităţilor lituaniene, drona era echipată cu o încărcătură explozivă şi probabil intrase din Belarus în spaţiul aerian al Lituaniei.

Rusia nu a făcut comentarii despre acest incident.

Țările baltice, sub amenințarea constantă a dronelor deviate

În acest an au avut loc mai multe incidente cu drone în ţările baltice, care sunt membre ale NATO şi ale Uniunii Europene.

Dronele interceptate folosind contramăsuri electronice constituie un risc şi pentru ţările vecine. În timpul atacurilor ucrainene, au existat cazuri când dronele au intrat în spaţiul aerian al ţărilor baltice, unele aparate prăbuşindu-se. În trecut, drone de fabricaţie rusă au zburat dinspre Belarus în Lituania.