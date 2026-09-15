Beijingul a calificat luni intervențiile liderilor americani din industria tehnologiei drept „alarmism” și parte a unui „manual al Războiului Rece”.

Este cel mai recent semn că rivalitatea dintre cele două țări ar putea prevala asupra îngrijorărilor tot mai mari privind siguranța AI, după ce președintele Donald Trump a respins, la rândul său, avertismentele liderilor industriei și a declarat că prioritatea sa este ca SUA să învingă China în cursa inteligenței artificiale.

Reacțiile au venit după un amplu eseu publicat sâmbătă de directorul general al Anthropic, Dario Amodei, ale cărui idei au fost susținute de directorul general al OpenAI, Sam Altman, și de fondatorul SpaceX, Elon Musk.

Amodei a afirmat că firmele ar trebui să „încetinească ritmul” în mod deliberat în ceea ce privește îmbunătățirea modelelor lor, având în vedere potențialele riscuri. El a mai spus că „un avans al Chinei în domeniul AI ar reprezenta un pericol grav pentru Statele Unite și pentru lume” și a cerut SUA să restricționeze vânzarea către China a unor tehnologii esențiale.

Mesajul nu a fost bine primit la Beijing.

„Alarmismul, confruntarea și concurența răuvoitoare nu vor face decât să perturbe procesul de guvernanță globală a AI și nu servesc intereselor nimănui”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, în cadrul unei conferințe de presă organizate luni.

Cotidianul de stat Global Times a adoptat duminică un ton și mai dur, criticând apelul la încetinirea dezvoltării AI la nivelul întregii industrii și susținând că acesta este „plin de prevederi menite să limiteze China și reprezintă, în esență, un «manual al Războiului Rece» pentru sectorul AI”.

Inteligența artificială a avansat într-un ritm extrem de rapid, modelele devenind tot mai inteligente, mai rapide și mai ieftine. În același timp, dezvoltarea acestora a depășit în numeroase cazuri evoluția măsurilor tehnice de protecție, alimentând temerile privind securitatea.

Aceste îngrijorări au ajuns acum la un nivel fără precedent, dar au scos în evidență și diferențele majore dintre Beijing și Washington în privința unei eventuale cooperări pentru gestionarea riscurilor.

Coordonarea internațională: puțin probabilă

Amodei însuși a comparat situația cu cursa înarmării din timpul Războiului Rece, declarând pentru emisiunea „Sunday Morning” de la CBS că cele două părți ar trebui să colaboreze, deși nu este foarte optimist că acest lucru se va întâmpla.

Altman a afirmat în mod similar, duminică seara, pe X, că „acolo unde vom avea nevoie de ajutorul guvernului nostru este coordonarea internațională”.

Însă o astfel de abordare ar putea fi incompatibilă cu strategia lui Trump.

„Suntem înaintea Chinei în AI. Suntem cea mai sofisticată țară din lume și, sincer, vreau să rămână așa, pentru că cine câștigă cursa AI câștigă”, le-a declarat președintele jurnaliștilor duminică. El a criticat „forțele foarte negative” care vorbesc despre lucruri „care nu se vor întâmpla”.

În timp ce Trump respinge îngrijorările privind siguranța, Beijingul a recunoscut existența riscurilor de securitate asociate inteligenței artificiale.

Ministrul chinez al Securității de Stat, Chen Yixin, a declarat duminică faptul că țara trebuie să „accelereze crearea unui sistem pentru prevenirea și controlul riscurilor de securitate asociate AI”.

Chen a mai afirmat, în publicația de stat China Cyberspace, că „trebuie să ne implicăm pe scară largă în cooperarea internațională”, descriind inteligența artificială drept „un nou teren pentru rivalitatea strategică”.

Diferențele de abordare privind dezvoltarea AI sunt de așteptat să reprezinte unul dintre subiectele centrale atunci când Xi Jinping și Donald Trump se vor întâlni pe 24 septembrie, la Washington.

Eseul lui Amodei a fost publicat la doar câteva zile după ce agențiile americane au emis o alertă în care susțineau că principalele companii chineze din domeniul AI au copiat în mod sistematic modele de inteligență artificială de ultimă generație dezvoltate de companii americane.

Beijingul a respins acuzația potrivit căreia companiile sale ar fi folosit tehnica de „distilare” pentru a copia modelele americane.