Becky Jones era la începutul vieții. Își cunoscuse de curând partenerul, visa la o carieră în poliție și își făcea planuri pentru viitor. În schimb, s-a trezit prinsă într-un coșmar medical care avea să dureze mai bine de un deceniu, scrie BBC.

Timp de 11 ani, a urmat tratament cu chimioterapie. I se făcea frecvent rău, a ratat momente importante alături de familie, cariera i-a fost afectată, iar viața i-a fost dominată de frica bolii.

La 33 de ani, mamă a doi copii, femeia spune că a aflat un adevăr uluitor: nu avusese niciodată cancer. Problema medicală ar fi fost, potrivit noilor informații, o inflamație a creierului care ar fi putut fi tratată cu steroizi.

„Mi s-a spus iar și iar că, fără chimioterapie, voi muri”, a povestit Becky.

De la visul unei cariere în poliție la 11 ani de chimioterapie

În 2012, viața tinerei abia începea. Lucra ca operator pe stadionul echipei Coventry City, unde și-a cunoscut partenerul, care lucra ca steward.

La scurt timp, însă, a început să sufere de migrene severe. A cerut ajutor medical și a ajuns să fie supusă unei biopsii cerebrale realizate de un neurochirurg din sectorul privat.

Un medic consultant de la University Hospital din Coventry i-ar fi pus diagnosticul de glioblastom de gradul patru înainte ca rezultatele biopsiei să fie disponibile. Glioblastomul este una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral.

Pentru tânăra de 21 de ani, diagnosticul a însemnat că viitorul pe care și-l imagina a dispărut aproape peste noapte.

I s-a spus că va face chimioterapie toată viața

Femeia susține că medicul i-a spus că va trebui să ia temozolomidă, un medicament chimioterapic, pentru tot restul vieții.

Tratamentul ar fi continuat timp de 11 ani, în ciuda recomandărilor medicale care prevăd șase cicluri administrate pe parcursul a aproximativ șase luni.

În tot acest timp, femeia spune că efectele tratamentului i-au afectat profund viața de zi cu zi.

Nu putea participa la evenimente de familie, îi era frecvent rău, iar planurile profesionale au fost date peste cap. Mai presus de toate, a trăit cu convingerea că suferă de o formă agresivă de cancer și că viața ei se poate încheia oricând.

„Am trecut prin toate aceste tratamente în cea mai mare parte a vieții mele adulte, fără niciun motiv”, a spus ea.

Scanările nu arătau o tumoră

Pe măsură ce treceau anii, femeia spune că a început să observe ceva care o nedumerea: mai multe scanări nu păreau să arate dovezi clare ale unei tumori.

A întrebat medicul despre rezultate și i s-ar fi spus că tumora nu era „vizibilă cu ochiul liber”.

Femeia a continuat tratamentul și a trăit mai departe cu diagnosticul primit la 21 de ani.

Adevărul avea să iasă la iveală abia în 2025, când cazurile de cancer asociate medicului au început să fie analizate în cadrul trustului medical. Atunci, spune femeia, a aflat că nu avusese niciodată tumora cerebrală pentru care fusese tratată ani la rând.

„Nu am avut niciodată o tumoră cerebrală. Am fost diagnosticată greșit și am trecut prin toate aceste tratamente în cea mai mare parte a vieții mele adulte, fără niciun motiv”, a declarat ea.

Apoi a adăugat: „Practic, mi-a distrus viața.”