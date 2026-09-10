Cercetătorii au analizat datele a aproape 980.000 de persoane din Marea Britanie, urmărite timp de 14 ani. Rezultatele arată că atât temperatura băuturii, cât și frecvența cu care sunt consumate băuturile foarte fierbinți influențează riscul de cancer esofagian, scrie The Guardian.

Persoanele care au declarat că preferă să consume băuturile „foarte fierbinți” au avut un risc de trei ori mai mare de a dezvolta acest tip de cancer, comparativ cu cele care le consumau la temperaturi considerate „calde”.

Șase sau mai multe băuturi fierbinți pe zi cresc și mai mult riscul

Frecvența consumului joacă, la rândul ei, un rol important. După ce cercetătorii au ținut cont de temperatura băuturilor, persoanele care consumau zilnic cel puțin șase băuturi fierbinți aveau un risc cu 71% mai mare de carcinom scuamos esofagian decât cele care consumau mai puțin de șase.

Studiul a fost coordonat de Dr. Keren Papier, epidemiolog nutriționist principal în cadrul departamentului de sănătate populațională al Universității Oxford.

Participanții au fost întrebați cât de fierbinți preferă să își consume băuturile. Variantele de răspuns au fost „foarte fierbinte”, „fierbinte”, „cald” sau „nu consum băuturi fierbinți”.

Cercetătorii precizează că temperatura nu a fost măsurată exact, ci a fost estimată de participanți.

De ce ar putea fi periculoase băuturile foarte fierbinți

Explicația cercetătorilor este legată de efectul repetat al căldurii asupra celulelor care căptușesc esofagul, tubul prin care alimentele ajung din gură în stomac.

Rezultatele studiului realizat în Marea Britanie sunt similare cu cele ale unor cercetări anterioare din Asia, Africa, America de Sud și Orientul Mijlociu. Acestea au indicat o creștere a riscului de cancer esofagian în cazul consumului de ceai sau mate la temperaturi de cel puțin 70 de grade Celsius.

Pe lângă temperaturile ridicate, fumatul și consumul de alcool sunt factori importanți de risc pentru cancerul esofagian.

Un caz din șapte ar putea fi prevenit

Cercetătorii estimează că aproximativ unul din șapte cazuri din Marea Britanie ar putea fi prevenit dacă persoanele care își beau băuturile „foarte fierbinți” le-ar consuma la o temperatură mai apropiată de cea considerată „fierbinte”.

„Este dificil să stabilim exact cât timp trebuie lăsată o băutură fierbinte să se răcească. Dar, dacă sunteți îngrijorați, vă recomandăm pur și simplu să așteptați până când este confortabil de băut, în loc să o consumați cât timp este încă foarte fierbinte”, a declarat Fiona Osgun, reprezentanta unei organizații privind cancerul din UK.

Organizația precizează însă că nu consideră necesar ca restaurantele și cafenelele să înceapă să servească ceaiul și cafeaua la temperaturi mai scăzute.