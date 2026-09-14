Reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au informat, luni, că procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată și sesizarea Curții de Apel București cu privire la un avocat în cadrul Baroului București, pentru evaziune fiscală, în formă continuată (7 acte materiale), potrivit News.ro.

Venituri de peste 652.000 de lei, neincluse în declarațiile fiscale

„În fapt, s-a reținut, în esență, că, în perioada 31.07.2018 – 25.05.2024, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, inculpata ar fi omis, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, să evidențieze în declarațiile fiscale 212 venituri realizate în perioada 01.01.2017 – 30.05.2023, în cuantum de 652.838,31 lei, ca urmare a prestării unor servicii avocațiale. Prin această conduită, bugetul consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu suma de 122.747 lei, reprezentând obligații fiscale principale și accesorii datorate potrivit legii”, au arătat procurorii.

Măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului

În cursul urmăririi penale, în vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând inculpatei, precum și asupra unor sume de bani aflate în conturile deschise la bănci, pe numele acesteia, până la concurența sumei de 122.747 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei. Procurorii au propus instanței să mențină aceste măsuri.