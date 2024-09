Generația Z și educația tradițională: merită să faci facultate sau e timpul pentru alternative?

În timp ce unii tineri încă văd facultatea ca pe un drum necesar pentru a avea succes în viață, alții cred că există și alte căi, mai flexibile, pentru a-și construi o carieră.

Unii dintre studenți spun că diploma încă mai contează dacă vrei să te angajezi într-un job "mișto" sau într-un domeniu specializat, cum ar fi medicina sau dreptul. „Merită, dacă vrei să fii medic sau avocat, dar pentru alte domenii poți învăța din experiență, nu neapărat la facultate”, explică un tânăr.

Pe de altă parte, mulți observă că programa nu mai ține pasul cu realitățile de pe piața muncii. „Programa e învechită, profesorii sunt bătrâni, și mulți tineri nu se mai regăsesc în educația tradițională” spune un alt student.

Prin urmare, nu e de mirare că mulți tineri preferă antreprenoriatul, freelancingul și alte alternative, care li se par din ce în ce mai atractive. Totuși, facultatea este opțiunea numărul unu pentru cei care vor un start mai puțin riscant în carieră.

VOX: Părerea mea este că merită. Din experiențele mele, nu prea reușesc să te angajezi în locuri bune sau cu joburi mișto, fără acea diplomă - mai utilă sau mai puțin utilă. Daralții reușesc și fără. Depinde și de părinț. Dar oricum, mi se pare, în continuare, facultatea de bază.

VOX: E o chestie foarte relativă, pentru că dacă vorbim de domenii de activitate unde este vorba de necesitatea unei facultăți, cum ar fi medicină, cum ar fi chiar contabilitate, whatever, cu siguranță este foarte relevantă facultatea. Dar dacă vorbim de domenii nu neapărat sugestive, cum ar fi management sau administrarea afacerilor, chestiile astea sunt lucruri pe care le poți învăța în timp, introducând-te într-un business, lucrând acolo ca angajat, și ulterior să capeți foarte multă experiență, și să înveți cum se mănâncă lucrurile în domeniul ăla. Deci concluzia este - dacă vrei să te faci medic, da, este foarte relevantă o facultate. Dacă vrei să te faci procuror, avocat sau o chestie de tipul ăsta este foarte relevantă. Însă sunt anumite domenii de activitate unde nu este neapărat o necesitate.

VOX: Mie mi se pare că e foarte important în ce domeniu vrei să activezi pentru că sunt unele domenii pe care nu le-ai putea practica dacă n-ai o facultate, dacă n-ai niște studii ș.a.m.d. E adevărat că acum, cu social media, cu antreprenoriatul, există soluții în care învățământul românesc să nu-ți dea alternative bune. Dar în marea majoritate, eu zic că este nevoie de facultate și de liceu și de toate astea, pentru că oricum ar fi învățământul, dacă știi ce să preiei de acolo și cum să înveți, o să-ți fie de folos.

VOX: Având în vedere că eu am terminat și o facultate - am terminat Litere, după aceea am urmat și un master în publicitate, nu pot să zic că e cea mai OK relație. Eu sunt o persoană antisocială, și nu m-am identificat nici cu masterul, nici cu facultatea, și nu urmez o carieră în domeniul respectiv, nici în publicitate, nici în Litere .

VOX: Sincer, depinde de la persoană la persoană. Eu am ales să urmez o facultate, o să încep chiar de săptămâna viitoare, sunt anul întâi aici la ASE, dar sunt unele persoane care aleg să își facă ei un rost în viață de unii singuri. Sincer, eu consider că trebuie să urmezi o facultate ca să poți să reușești, pentru că chiar dacă nu reușești tu cu propria ta afacere, la momentul actual îți trebuie o facultate ca să poți să te angajezi undeva cu mai mulți bani.

VOX: Uite, sincer eu m-am dus la facultate ca să am un plan B, să fie ceva de rezervă, dar dacă stau să mă gândesc, cei din generația mea nu prea mai caută să meargă la facultate pentru că programa e învechită, metodele de învățare sunt învechite, profesorii sunt din ce în ce mai bătrâni și tineri nu prea mai avem. Așa că o să toți tinerii se gândesc "de ce să mă mai duc, că nu învăț nimic, practic, nimic care o să mă ajute. Îmi caut ceva în domeniu sau cine știe, mă duc și mă angajez că știu că îmi fac acolo banii mei mai sigur."

VOX: Eu consider că este nevoie să te duci la facultate, deoarece vremurile s-au schimbat față de acum 10-15 ani, când spre exemplu, era nevoie doar de diploma de bacalaureat sau acele nu știu cum să le zic competențe, cum aveam la TIC sau ceva de genul. Este importantă facultatea, deoarece nu prea te primește nicăieri să te angajezi acum doar cu diploma (de bac) sau dacă te primesc, te primesc doar pe pentru un salariu mizer. Eu consider că da, este necesară facultate, implicit masterul, deoarece fără acesta nu prea faci cine știe ce.

VOX: Cred că depinde de fiecare în parte. Dar în primul rând contează să faci ceea ce îți dorești. Dacă crezi că facultatea te ajută să-ți urmezi pasiunea și visurile, să fii mai aproape de cariera pe care ți-o dorești, clar merită să faci acea facultate. Și cumva cred că e important să analizezi timpul investit și rezultatul, să le pui în balanță, iar dacă merită, să urmezi o facultate.

VOX: Bineînțeles că e absolut normal să mergi la facultate și să încerci să faci ceva în privința asta pentru tine, pentru viitor.

VOX: Aș spune că știu mai multe răspunsuri. Am vorbit cu mai mulți oameni legat de asta și o parte alege să meargă la facultatea tradițională pentru că este un drum mai sigur. Nu sunt atât de multe riscuri (ca în afaceri). Doar 1% dintre toate small business-urile chiar reușesc.

REPORTER: Și tu ce ai prefera? O să urmezi o facultate și după, o profesie? Sau cauți căile alternative?

VOX: M-am gândit la ambele. M-am gândit și să nu fac o facultate, dar îmi e puțin frică. La început m-am gândit că aș putea să iau mai multe riscuri și că n-ar fi o problemă pentru mine, dar cred că până la urmă să aleg și eu varianta tradițională.

