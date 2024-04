Care este salariul minim pe care Generația Z îl consideră motivant pentru a se angaja

Evenimentul va reuni peste 200 de tineri interesați să-și construiască o carieră de succes și să afle mai multe despre oportunitățile disponibile pe piața muncii.

Programul va include o serie de workshop-uri și keynote-uri susținute de experți din diverse domenii, precum marketing, IT, antreprenoriat, resurse umane și dezvoltare personală. Participanții vor avea ocazia să afle informații valoroase despre tendințele actuale din piața muncii, despre abilitățile necesare pentru a obține un loc de muncă bine plătit și despre cum să-și construiască un CV și un portofoliu câștigătoare.

Un eveniment interactiv și inspirator

Workshop-urile vor fi interactive și practice, oferind participanților posibilitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite. De exemplu, la workshop-ul de public speaking, participanții vor învăța cum să țină o prezentare captivantă și cum să-și gestioneze emoțiile în fața publicului. La workshop-ul de antreprenoriat, participanții vor dezvolta idei de afaceri și vor învăța cum să le pună în practică.

Keynote-urile vor fi susținute de personalități marcante din diverse domenii. De exemplu, Alexia Țăranu, fondatoarea platformei Fashion Days, va vorbi despre provocările și satisfacțiile antreprenoriatului. Andrei Pitiș, CEO-ul UiPath, va vorbi despre importanța inteligenței artificiale și despre impactul acesteia asupra pieței muncii.

Oportunități de networking

Pe lângă workshop-uri și keynote-uri, Youth Speak Forum va oferi și numeroase oportunități de networking. Participanții vor avea ocazia să se conecteze cu profesioniști din diverse domenii, să afle mai multe despre companiile prezente la eveniment și să își descopere potențialii viitori angajatori.

Tinerii, în centrul atenției

Youth Speak Forum va fi un eveniment centrat pe nevoile și interesele Generației Z. Participanții vor avea ocazia să pună întrebări experților, să își exprime opiniile și să primească feedback valoros. Evenimentul va demonstra că tinerii sunt o generație ambițioasă, creativă și dornică să își construiască o carieră de succes.

Un pas spre un viitor mai bun

Youth Speak Forum va fi un pas important pentru a ajuta Generația Z să își construiască o carieră de succes. Evenimentul va oferi tinerilor informații valoroase, inspirație și oportunități de a se conecta cu profesioniști din diverse domenii.

Youth Speak Forum va fi un eveniment de referință pentru Generația Z. Evenimentul va demonstra că tinerii au potențialul de a reuși și că au nevoie de sprijin și îndrumare pentru a-și atinge obiectivele.

Emisiunea #MyImpact

Pentru mai multe detalii despre Youth Speak Forum, Alex Daragiu le-a invitat în platoul emisiunii MyImpact pe Teodora Gheorghe și Mădălina Stanțieru, reprezentante AIESEC. Din acest interviu am aflat că salariul minim pe care îl ia în considerare Gen Z pentru a se angaja este de 4500 de lei net/lună.

Emisiunea integrală poate fi urmărită în video-ul de mai sus.

Alex Daragiu: Bine ați venit, doamnelor și domnilor! Eu sunt Alex Daragiu și astăzi avem două fete de la AIESEC pentru Youth Speak Forum, un eveniment care va urma pe 19 aprilie la Cinema Hollywood Multiplex la București Mall. Bun, hai să ne prezentăm puțin înainte de toate începem cu tine..

Teodora Gheoghe: Eu sunt Teodora Gheorghe, fac parte din AIESECRomânia și sunt reprezentant PR național.

Mădălina Stanțieru: Eu sunt Mădălina Stanțieru și sunt director de dezvoltare național de parteneriate.

Alex Daragiu: Ce vârste avem?

Teodora Gheoghe: 21 de ani și 22.

Alex Daragiu: Suntem toți generația Z. În primul rând, cum ați ajuns în punctul în care să promovați Youth Speak Forum? . Cum ați ajuns în punctul ăsta? Pentru că e important să aflăm și ce pot să facă cineva de vârsta noastră care să evolueze în carieră?

Mădălina Stanțieru: Păi am mai fost voluntare AIESEC și în ultimii ani și am mai văzut mai multe ediții de Youth Speak Forum făcute și la nivel local și la nivel național. Deci e un eveniment recurent, o inițiativă globală, să zic, pe care o avem. Se întâmplă mai multe entități.

Teodora Gheoghe: Bun, și eu am făcut parte din mai multe evenimente și cumvaașa am ajuns să fiu voluntar de vreo doi ani și ceva. Așa cum mă ocup de partea asta de PR pentru că chiar cred în viziunea pe care o avem.

Alex Daragiu: Deci e important să ne implicăm până la urmă. De altfel, nu vine între ghilimele job-ul la noi... Ce se întâmplă la Youth Speak Forum, ce va trebui să știu eu, de exemplu, ca să pot să particip sau să vreau să particip ?

Mădălina Stanțieru: Este un eveniment de o zi și focusat pe obiective de dezvoltare durabilă numărul opt pe Decent work and economic growthși va fi un eveniment în care vor veni mai multe companii partenere, va fi și un spațiu de networking și de asemenea vor ține keynote-uri și workshop-uri pentru studenții din România. Și de asta va fi și în format hibrid , fizic la București, în Hollyword Multiplex în București Mall și de asemenea poți să intre și studenții online din toată țara, ca să aibă acces la spațiile respective pe care le vor ține partenerii .

Alex Daragiu: Care e problema pe care ar trebui să o rezolve, între ghilimele, să zicem evenimentul ăsta, să poată să găsească cineva de vârsta noastră un loc de muncă mai ușor, să aibă niște conexiuni în plus

Teodora Gheoghe: Da, și să înțeleagă și care dintre ofertele de job de pe piața muncii li s-ar potrivi, pentru că de obicei se întâmplă că nu știm exact în ce direcție să mergem și e și asta unul dintre motivele pentru care e destul de greu pentru tinerii din ziua de azi să-și găsească un loc de muncă care să le placă.

Teodora Gheoghe: Mai ales acum că la intership-uride foarte multe ori există cerințe ca deja să aibă cineva o experiență în muncă și este puțin mai greu pentru cineva care de-abia vrea să înceapă și nu prea știe exact ce să fac în carieră și cred că cumva este dificil. Este dificil această diferență de experiență pe care cineva din Gen Z s-o aibă față de altă generație.

Alex Daragiu: Deci la bază, atunci când vrei să te angajezi îți cere de exemplu la internship doi ani de experiență și atunci e puținîn contradictoriu. Cum poate o companie, de exemplu, să își facă o strategie de recrutare care să se preteze unei generații, ce poate să ofere sau ce poate să aibă ca set de reguli?

Mădălina Stanțieru: E foarte mult în opțiunea mea și despre implicarea companiei în societate și mai ales cu noile politici de corporate și social responsibility și ce fac neapărat angajații din companie și să promoveze un mediu de lucru inclusiv și prosper și echitabil pentru toată lumea, pentru că cred ca asta e un criteriu important în momentul în care oamenii, Generația Z își caută un loc de muncă. Deci da, e și cultura în cadrul companiei și activitățile în care se implică în comunitate.

Alex Daragiu: Dar voi că avem exemplu fix oamenii aici. Dacă ar fi să vă alegeți un loc de muncă, care ar fi primul lucru la care vă gândiți? Adică ce ce e cel mai important : să aibă de la salariu la exact ce ai spus tu - cultura companiei.

Teodora Gheoghe: Cred că contează puțin și programul de lucru, mai ales că noi fiind studenți, majoritatea preferăm cumva să putem să echilibrăm și partea asta de să mergem și la facultate și să ajungem și la locul de muncă. Na, să nu întârziem, să nu avem absențe. Și cred că contează puțin și partea asta de salariu. Cumva să poți să ai un salariu cu care să poți să trăiești mai mult sau mai puțin, mai ales dacă ești student care ești venit din alte părți și stai într-un oraș cu cheltuieli foarte mari, să poți cumva să-ți asigur și tu un mediu de trai.

Alex Daragiu: Deci, programul să fie în primul rând flexibil, să zicem așa și salariul minim să nu fie atât de minim. Am înțeles ... există o statistică conform căreia 23% din tinerii din România nu au un job și asta doar statistica. De ce se întâmplă asta? Din punctul nostru de vedere, nu vor să lucreze, sunt leneși , vor să stea pe banii părinților sau nu-și găsesc locul de muncă potrivit?

Mădălina Stanțieru: Dorința asta de a ajunge mai repede în câmpul muncii și a nu explora neapărat pasiunile pe care le ai sau lucrurile la care ești bun. Și de asemenea avem o grămadă de oportunități prin care putem să facem lucrurile astea și să dezvoltăm și anumite hardskill-uri și softskill-uri, doar că doar trebuie să alegem, să participăm într-un fel la ele, pentru că nu cred neapărat cu Generația Z e o generație leneșă sau că vor să stea pe banii părinților. Cred doar că nu au avut probabil oportunitatea să descopere cu adevărat ce vor să facă și nimeni nu și-ar dori un job pe care să-l urască, să zicem, în fiecare zi de dimineață. Deci vrei să faci ceva de care chiar ești pasionat și chiar ți-ar plăcea să continui în domeniu.

Alex Daragiu: Corect, am văzut și eu problema asta. De obicei mergi la facultate, nu faci nimic pe lângă și termini doar facultatea, după care urmează să cauți un job și-l cauți țintit, nu explorezi nimic și nici înainte de facultate nu cumva ți-ai făcut niște încercări, nu neapărat de job-uri, poți să fiești proiecte, corect? Adică poți să fie de exemplu faptul că sunteți voluntari pe undeva sau poate să fie că te plimbi cu alți colegi pe care i-ai văzut că sunt voluntari altundeva. Adică un fel de networking ar trebui să-ți faci. Mi se pare gen baza pentru care ai putea să-ți construiești niște variante, că altfel dacă singura variantă e aceea pe care ai văzut-o în familie, nu știu, mama e ceva, tata e ceva... Sau și asta e o problemă, corect? Sunt părinți care te direcționează, direcționează pe ce știu ei, că na... voi ați pățit, de exemplu să vă spună părinții asta știu, asta faci și să vrei total altceva?

Teodora Gheoghe: Nu, nici n-am știut foarte bine ce voiam să fac neapărat, dar părinții mei sunt în zona asta de contabilitate. Iar eu am făcut un liceu economic și mi-am dat seama că nu este pentru mine, mă descurc, dar nu îmi place. N-aș putea să fac chestia asta și niciodată n-au mers cu "OK, trebuie să faci", dar am intrat într-o asociație și am avut șansa să experimentez mai multe zone și partea de HR sau pentru recrutări sau să iei,să te ocupi de experiența unor internaționali, să vezi unde să-i cazezi, să te ocupi de tot ce înseamnă proiecte, vânzări. Cumva chestia asta m-a ajutat să să merg mai departe și să-mi cam dau seama ce aș vrea să fac și aș cam vrea să merg pe partea se PR, de asta cumva și fac PR astăzi.

Teodora Gheoghe: Mișto că ai căutat, că altfel nu puteai să mergi în continuare pe ce știai din casă, să zic așa și nu ți-ar fi convenit până la capăt, dar ai aflat variante ... Tu ai fost în zona asta?

Mădălina Stanțieru: Eu când am dat bacalaureatul nu eram sigură exact ce vreau să fac mai departe ... Nu am explorat foarte mult, să-mi dau seama exact ce mi-ar plăcea să fac în viitor și pe parcursul facutății am început să mă implic mai mult în proiecte și în voluntariat. Așaam început să descopăr ce mi-ar plăcea să fac. Deci, probabil dacă m-aș întoarce înapoi în timp aș alege o altă facultate. Dar cred că mai e și o problemă, că uneori, ca și tineri, probabil nu înțelegem exact cum funcționează companiile și care e modul lor intern de lucru și avem uneori niște așteptări false despre cum ar fi un job pe care o să-l alegem și de asemenea și evenimentele sau proiectele pe care încercăm să le facem, ca să setăm și niște standarde sau așteptări pe care să le aibă tinerii în momentul în care își caută un loc de muncă.

Alex Daragiu: Eu am mai observat o problemă -de multe ori când am discutat cu persoane de vârsta mea sau mai mici, să zicem, nu-și găsesc un loc de muncă - i-am întrebat totuși, ai un LinkedIn, ai un CV? Ai un ceva făcut pe intern, adică te poate căuta cineva într-un fel sau altul în afară de Facebook-ul tău care probabil e Cristinuța33și n-avem nicio așa... și de obicei nu, n-au. Adică gen, vrei să prinzi pești, dar n-ai momeală... între ghilimele. Aveți sfaturi în direcția asta pentru platforme pe care să le poți folosi cum am zis eu de LinkedIn. Sau sfaturi pentru CV-uri bune. Ce să incluzi? Ce să nu incluzi?

Mădălina Stanțieru: Cred că depinde foarte mult și de profil și de ce caută angajatorul. În primul rând pentru că skill-urile pe care le ai ar trebui să se potrivească cu job-ul de care au și ei nevoie în companie și se alege foarte mult în funcție de profile. Dar cred că important e ca tinerii să depună efort și să caute cât mai multe oportunități în care să-și dezvolte skill-urile respective. Și exact cum ai zis și tu - să aibă un CV bun în care să fie incluse realizările pe care le-au avut în fiecare poziție sau oportunitatea pe care au avut-o. Și la fel și cu profilul de LinkedIn, pentru că acolo se caută cel mai mult și se verifică într-un fel profilul pe care-l ai.

Alex Daragiu: Și mai e o chestie importantă: în momentul în care începi să scrii CV-ul, vezi că n-am ce să scrii în el. Da, adică e cel mai clar moment în care îți dai seama ce, de ce te-ar căuta sau nu te-ar căuta cineva. Atunci poți să ajungi și la soluțiile de voluntariat. Adică mergi într-o direcție în momentul ăla, că vezi că n-ai ce să treci pe el. Deci e și realizarea ta personală. Care ar fi discriminările pe care le credeți voi că le primește un tânăr la angajare în momentul ăsta? Asta cu experiență ar fi una... altele? Nu știu, ești cu capul în nori, ești prea mic?

Teodora Gheoghe: Da, cred că e și puțin partea asta de sterotip, cum ne-ai întrebat dacă avem impresia că poate Gen Z este mai leneșă ca și generație .... Și cred că partea asta este de stereotipuri cumva este în detrimentul nostru, pentru că lumea are impresia că astăzi tinerii și voi vreți doar să stați pe banii altora. Și de ce te-am angaja pe tine? Că oricum n-ai atât de multă experiență, nu știi ce vrei să faci? Sunt șanse ca tu să pleci de la noi mai devreme decât ar pleca un angajat normal..

Alex Daragiu: Voi v-ați confruntat cu el vreodată?

Mădălina Stanțieru: Da. Dar cred că e și o problemăcare există acum în societate e că de obicei alimentăm aceste stereotipuri și nu încercăm să ne facem vocea auzită și să încercăm să acționăm mai mult ca niște lideri și arătăm de fapt că Generația Z e o generație care ar putea să aducă schimbarea și că avem spirit de inițiativă și în loc să distrugem stereotipurile astea, de obicei le alimentăm.

Alex Daragiu: Ce așteptări aveți de la Youth Speak Forum voi ,de exemplu, și ce sperați să învățați de la ceilalți participanți?

Teodora Gheoghe: Așteptările mele de la Youth Speak Forumar fi mai mult în direcția de a înțelege exact și ce caută o companie, dar și să-mi fac niște standarde relevante, adică să știu exact în ce fel de companie aș merge și în ce companie mi-ar plăcea să lucrez, pentru că pentru mine personal cred că ar conta destul de mult și modul în care se implică în comunitate și în societate făcând și voluntariat înainte, și de asemenea și spațiul de networking cu companiile partenere și de la ceilalțiparticipanți aș fi foarte curioasă să văd exact și cu ce probleme s-au confruntat ei înainte.

Alex Daragiu: Vine firma, compania cu CV-ul pe care vi-l prezintă ca să înțelegeți cumva ce ar vrea de la de la voi... care ar fi niște temeri pe care le are un tânăr atunci când vrea să se angajeze? Un exemplu în capul meu acum ar fi că exact ce ai spus tu programul e prea rigid, n-o să mă încadrez cu timpul, salariul poate n-o să-mi fie îndeajuns cât să-mi plătesc chiria dacă m-am mutat la Capitală. Alte chestii, nu știu. O să uite colegii urât la mine, pentru că...

Teodora Gheoghe: Frica de a fi cel mai tânăr poate la locul de muncă și să fi privit de sus că tu nu ai experiență sau că poate că alții nu au aceeași răbdare cu tine cum ar avea cu altcineva. Cred că și asta ar fi una dintre fricile cele cele mai mari pe care cineva le are. Dar din nou, sper că la Youth Speak Forumsă vină lumea și să vină companiile și cumva să spargă aceste stereotipuri și mituri și tot ce se poate pentru că lumea cred că ar trebui să treacă cumva peste temerile astea, pentru că în viață de obicei dacă nu încerci, nu prea poți să treci peste, dar cred că asta e, cred că este și frica asta de a fi cel mai mic la locul de muncă ...

Alex Daragiu: Te pune în plan secundar. Bine, asta e o temere și când ești cel mai bătrân la locul de muncă...

Mădălina Stanțieru: Poate ajunge la un loc de muncă și îți dai seama că facultate pe care făcut-o poate nu e neapărat domeniuL în care vrei să continui și pentru că a fost prima șansă pe care ai avut-o să încerci domeniul respectiv și atunci trebuie să-ți dai seama exact cum îți construiești viața și în ce direcție mergi ...

Alex Daragiu: Care e un salariu pe care cea din Generația Z l-ar vedea motivant din punctul vostru de vedere? Din ce ați auzit un internshipbine plătit, între ghilimele, e 4.500 lei am observat eu, cel puțin din ce am mai dat pe LinkedInce am mai văzut la alții ce am mai auzit?

Mădălina Stanțieru: N-aș zice că e un subiect sensibil, e în zona asta. Cred că și asta e o problemă pe care o au tinerii, că nu știu neapărat - cum să își pună prețul - sau cât de relevante sunt skill-urile lor și care e valoarea pe care o aduc. Deci, probabil de asta e un subiect pe care îl tratăm un pic mai tabu sau suntem un pic mai sensibil cu el.

Alex Daragiu: Bine, asta e valabil la om de orice vârstă, crede-mă, că sunt și oameni care au, sunt în cariera aia de 20 de ani și tot n-au nu așa o idee clară cum ar trebui să-și ceară măririle....eu îmi zic 4500, ca să rămână undeva pentru mine ca un internship. Plus că cel mai ușor e să ei în calcul cât te costă să stai , de exemplu, în București... Voi ați colaborat cu studenți sau, în fine, cu tineri din alte țări . Care vi se pare, de exemplu, un punct forte al unui român versus ce ați întâlnit în alte părți.

Mădălina Stanțieru: Suntem foarte mult orientațiîn zona asta de a încerca să facem lucrurile cât mai bine spre excelent și cred că e o calitate de apreciat în momentul în care vor tinerii din România să se angajeze și de asemenea că ne place să luăm uneori unele riscuri asumate, să zic, și să încercăm mai multe oportunități, soluții și să le implementăm. Și cred că suntem și o generație de tineri cu spirit de inițiativă, deci cred că ajută și asta foarte mult în momentul în care îți cauți un loc de muncă, știi că te diferențiază un pic de alți candidați.

Teodora Gheoghe: Eu am fost pe partea de a primi oameni din afară și am putut să văd că noi ca și generație, suntem cumva mult mai deschiși tot așa la schimbare și putem să facem față și ne luăm, ne asumăm niște riscuri asumate sau nu, dar cred că noi suntem foarte deschiși la schimbare și suntem deschiși către alte persoane și cum să ne ajutăm unii pe alții. Pentru că am văzut că de obicei există partea asta de individualism, mai ales în partea de vest, dar la noi cred că încă nu există chestia asta și mă bucură foarte tare că nu există, pentru că noi tot putem să ne ajutăm și chiar dacă e pe LinkedIn, de exemplu, n-ai un CV bun, zici hai să te ajut, hai, uită-te la mine, ia un exemplu și cumva cred că chestia asta ne ajută foarte mult .... Suntem mai calzi. Da, și mi s-a mai zis că suntem, deci cred că ajută destul de mult.

Alex Daragiu: Eu aș adăuga și adaptabilitate. Jur. Adică am întâlnit oameni care au făcut chestii la total, deci pol opus... Care ar fi niște job-uri preferate de cei de vârsta noastră? Nu știu, care ar fi în capul vostru când auziți că vrea ceva să angajeze, care sunt job-urile alea ? IT, de exemplu, că asta e cea mai clară ...altceva? Nu știu ce ați căutat voi, de exemplu...

Teodora Gheoghe: Cred că și marketing este foarte..., da, în comunicare, în general. La fel și management, leadership, în zona asta.

Alex Daragiu: Cât de mult v-a ajutat pe voi un stagiu de voluntariat până în punctul ăsta, ce ați învățat la bază?

Teodora Gheoghe: Înveți cumva și adaptabilitatea asta, nu te naști întotdeauna cu ea. Trebuie cumva să ți-o exersezi și să o înveți în primul rând. Și cred că asta ajută foarte mult volutariatul, în general. Și apoi trecând prin mai multe arii de lucru poți să vezi la un nivel mai micro decât ce-ai face într-o corporație sau într-o firmă, dar cred că ai șansa să exersezi tot ce ai vrea să să faci cumva. La un nivel poate mai mic, dar poți să ai idee de ce să se întâmple. De exemplu și pe vânzări. Noi avem și partea asta de vânzări și lumea chiar sună companii și setează întâlniri și semnează contracte, ceea ce pentru cineva la 20 de ani este puținSF așa pentru mulți, pentru că nu întotdeauna acum există și frica asta și să suni la pizza, să iei o pizza ...adică, există cumva frica asta, iar apoi să suni către o companie să zici a sunat la nu știu cine și am semnat un contract este foarte huge așa puțin și să mergi mai ales mândriaasta - să mergi către părinți să spui " ia uite ce am făcut eu la 20 de ani", că nu stai chiar degeaba, te responsabilizează.

Alex Daragiu: Cum poate un workshop sau keynote-uri de la Youth Speak Forum să ajute tinerii să-și atingă obiectivele profesionale din punctul vostru de vedere? Cum poate ceva de genul ăsta? În primul rând că e practic și că vezi ...

Mădălina Stanțieru: Și că au și șansa să vorbească cu specialiști din domeniu. Adică, au cumva și părerea experților, să zicem așa. Deci îți dă o direcție și o sursă de credibilitate, îi și ajută să înțeleagă un pic cum s-ar descurca într-o situație din asta. E un fel de simulare, in real life, să zic și din nou, de a înțelege un pic care sunt standardele pe care și noi, ca și tineri, ar trebui să le avem față de companii, nu doar companiile să vină cu anumite standarde către noi și către CV-urile noastre.

Alex Daragiu: Eu un lucru aș adăuga: faptul că se umanizează o companie, pentru că în momentul ăsta, dacă mă gândesc la o companie mare, n-am o fațăcătre care să merg. Inclusiv faptul că laun meet de genul ăsta ai persoane de contact cu care poți să vorbești, la care practic poți să apelezi după aia pe LinkedIn, în cazul în care ai CV-uri și ce am mai povestit înainte, și după aia poți să te conectezi mai departe înlănțuit...

Mădălina Stanțieru: Și în spațiul de networking poți să deschizi anumite conversații între subiectele care te interesează și poți să primești răspunsurile on the spot. Deci cred că ajută și asta foarte mult, mai ales pe partea de frici... Cred că de asta îți răspunde indirect...

Alex Daragiu: Dar îți pregătești întrebările dinainte. O recapitulare când e evenimentul? Să știm toți...

Teodora Gheoghe: Da, 19 aprilie, la Hollywood Multiplex la București Mall. Fizic și ,de asemenea, și online.

Alex Daragiu: Mulțumesc mult.

