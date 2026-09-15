"Ferm convins de victoria Federaţiei Ruse în actualul război sfânt pentru apărarea intereselor de securitate ale ţării şi a justiţiei internaţionale, îţi promit sprijinul meu neclintit ţie, dragul meu prieten, şi poporului rus frate", a scris Kim Jong Un în această scrisoare, potrivit agenţiei de stat KCNA, citate de Agerpres.

"Voinţa mea şi cea a guvernului Republicii Populare Democrate Coreene sunt ferme şi fără umbră de îndoială: dorim să extindem şi să aprofundăm în mod cuprinzător activitatea comună cu Federaţia Rusă", a adăugat el.

Moscova şi Phenianul au încheiat un acord de apărare în 2024, iar mii de soldaţi nord-coreeni au participat la luptele împotriva forţelor ucrainene în regiunea rusă Kursk în 2024-2025.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat în august că Coreea de Nord intenţionează să desfăşoare din nou între 30.000 şi 50.000 de soldaţi pe teritoriul rus, fără a preciza de unde deţine aceste cifre, şi că aceasta a furnizat rachete balistice armatei ruse.

Banca centrală sud-coreeană a estimat în iulie că economia Coreei de Nord a crescut cu peste 3% în 2025, citând ca "motor important" cooperarea cu Moscova care aduce ţării valută străină, tehnologii militare şi ajutoare financiare, energetice şi alimentare importante.

Semn al acestei apropieri între Rusia şi Coreea de Nord: cele două ţări au inaugurat la începutul lunii septembrie prima lor legătură rutieră, sub forma unui pod peste fluviul Tumen, care marchează scurta lor frontieră comună.