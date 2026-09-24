Măsura a fost impusă pe ambele sensuri de mers, începând cu ora 08:00, din motive de siguranță, pe fondul semnalării unor amenințări cu drone în spațiul aerian al Ucrainei, transmite news.ro.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, la momentul suspendării traficului, pe sensul de ieșire din țară se aflau aproximativ 15 autoturisme în zona de control și așteptare. Oamenii legii i-au informat direct pe șoferii prezenți despre situația creată și le recomandă celor care intenționează să tranziteze frontiera prin această zonă să folosească alte puncte de trecere deschise traficului internațional sau să își amâne călătoria până când activitatea va fi reluată în condiții de siguranță.

Decizia autorităților de la Kiev vine în contextul unei dimineți marcate de incidente aeriene la graniță. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, joi dimineață, o dronă a pătruns în spaţiul aerian naţional prin nordul judeţului Botoşani, fiind emise mesaje RO-Alert pentru populația din județele Suceava şi Botoşani. Ulterior, oficialii MApN au precizat că aparatul de zbor s-a prăbuşit în apropierea localităţii Solca, din judeţul Suceava.

Totodată, au fost detectate drone și în nordul localităţii Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean, în imediata vecinătate a graniţei cu România. Și în acest caz, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza locuitorii din nordul judeţului Tulcea.