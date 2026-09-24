Atacurile au loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre cei doi foşti aliaţi deveniţi duşmani, care se află de mult timp în conflict din cauza atacurilor militanţilor islamişti, ceea ce a declanşat, de asemenea, în februarie, cele mai grave confruntări dintre cele două ţări din ultimii ani, informează Reuters, potrivit News.ro.

Islamabadul acuză Kabulul că adăposteşte militanţi care organizează atacuri transfrontaliere, dar guvernul taliban din Afganistan neagă că ar adăposti insurgenţi anti-pakistanezi şi susţine că insurgenţa este o problemă internă a Pakistanului.

Sistemele de apărare aeriană ale Pakistanului au detectat miercuri drone lansate de pe teritoriul afgan, care au fost urmărite şi neutralizate înainte de a putea ajunge la vreuna dintre ţintele vizate, a declarat Tarar într-o postare pe X. Pakistanul a efectuat apoi „lovituri aeriene şi cu drone de precizie” asupra a 10 locaţii, atacuri care „s-au limitat la obiective militare identificate” legate de tentativele de atac, a spus ministrul pakistanez.

„Orice alt act provocator din partea talibanilor afgani va primi un răspuns ferm şi hotărât”, a declarat ministrul.

Atacurile aeriene pakistaneze au avut loc în mai multe zone din provincia Khost, situată în sud-estul ţării, a declarat Mustaghfir Gurbaz, purtătorul de cuvânt al guvernatorului provinciei Khost. Nu au existat victime, a precizat acesta.

Un atac asupra unei unităţi de poliţie din nord-vestul Pakistanului, săptămâna trecută, în urma căruia au murit cel puţin 24 de persoane, a reaprins luptele între cele două ţări după aproape trei luni de relativă acalmie.

Guvernul pakistanez a declarat, la începutul acestei săptămâni, că a lansat atacuri aeriene în regiunea de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, ucigând 28 de militanţi, în timp ce oficialii talibanilor afgani au acuzat Islamabadul că a ucis trei civili în atacurile nocturne de pe teritoriul afgan.

Cel mai grav incident izolat a avut loc însă în luna martie, când peste 400 de persoane au fost ucise într-un atac aerian pakistanez asupra oraşului Kabul, talibanii afgani afirmând că era un centru de reabilitare pentru dependenţii de droguri. Islamabadul a negat acuzaţia, afirmând că „a vizat cu precizie instalaţii militare şi infrastructura de sprijin a teroriştilor”.