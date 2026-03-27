Andreea Groza: De ce obezitatea e o boală?

Dr. Elena Drăgan: E o boală cronică, care, ca toate bolile cronice, nu se vindecă și prezintă risc de recidivă. Dar putem să o aducem la remisie.

Dacă abordăm obezitatea ca pe o chestiune de voință – ”nu ai voință, dacă nu slăbești” – este ca și cum spunem unui hipertensiv că nu își controlează tensiunea, dacă nu are voință.

Obezitatea nu e doar boală cronică, ci evoluează împreună cu alte boli, care fac parte din așa-numitul sindrom metabolic (ficat gras, diabet, afectare renală).

Andreea Groza: Ce pot să fac dacă nu slăbesc cu dietă și sport?

Dr. Elena Drăgan: Mă adresez medicului pentru că în obezitate vorbim despre o perturbare, pe multe planuri, a sistemului endocrin.

Andreea Groza: Ne explicați biologia acestei boli?

Dr. Elena Drăgan: Țesutul adipos nu e un țesut inert, secretă hormoni, care transmit în permanență informații hipotalamusului din creier, centrulde comandă din creier. Creierul percepe toate semnalele și decide felul în care noi acționăm pentru a potoli senzația de foame.

În țesutul adipos, secretăm hormonul numit leptină. Acesta dă senzația de sațietate. Dar în obezitate suferim de rezistență la leptină, adică secretăm multă leptină, dar aceasta nu e eficientă.

În stomac, secretăm hormonul grelină, care dă semnalul de foame. La oamenii cu obezitate, hormonul este secretat în cantitate mai mare atunci când își impun restricție calorică, adică suferă la propriu de foame.

Andreea Groza: Dacă am probleme cu greutatea, mă calific pentru un tratament medicamentos?

Dr. Elena Drăgan: Tratamentele medicamentoase sunt așa-numiții analogi de GLP-1 și GIP. GLP-1 și GIP sunt doi hormoni, pe care organismul îi secretă în mod normal, dar care, odată secretați, se distrug în 2 minute.

Tratamentul în schimb are o durată de 168 de ore, adică ne ajută o săptămână. Scade senzația de foame, dispar poftele alimentare. Și tocmai pentru că nu mai suferim de foame, vom mânca mai puțin, iar acest lucru se întâmplă ușor. Vom pierde astfel kilograme.