În Sectorul 1, de exemplu, un cetățean a predat 8 lei, găsiți în drum. Potrivit Codului Civil, bunurile care nu sunt revendicate timp de 6 luni, pot fi returnate persoanei care le-a găsit, sau valorificate în licitații publice.

Reporter: Dacă aţi pierdut o sumă de bani sau un bun pe stradă, unde mergeți prima dată?

Doamnă: „Mă duc la poliţie să anunţ că l-am pierdut."

Pe site-ul Poliţiei Române, fiecare inspectorat are o rubrică numită Bunuri Găsite. Aici sunt prezentate obiectele pe care persoane de bună credinţă le-au predat poliţiei.

Corespondent PROTV: „În ultimele două luni, aici, la Secţia 1 din București, 16 persoane au predat poliţiştilor diferite sume de bani pe care le-au găsit în locuri publice. În total, aproximativ 5.000 de lei au fost restituiți proprietarilor, inclusiv 8 lei pe care un cetăţean i-a pierdut din buzunar pe o stradă din apropiere.”

În schimb, la secţiile 6 şi 7, aşteaptă să fie revendicate o pereche de căşti wireless, un rucsac de şcoală, un aparat foto şi două portofele, toate găsite în diferite locuri publice din sectorul 2.

Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: „Însuşirea bunului găsit, fără a fi predate poliţiei sau fără a face demersuri de identificare a proprietarului constituţie infracţiune şi se pedepseşte conform legii."

Tot potrivit legii, poliţiştii sunt obligaţi să păstreze bunurile timp de 6 luni. Dacă nu sunt revendicate în acest timp, nu există spaţiu pentru ele sau există riscul să se devalorizeze, sunt predate către ANAF şi valorificate la licitaţii publice.

Banii intră apoi în bugetul statului. Puţini ştiu însă că în Codul Civil există un articol de lege prin care cei care găsesc un obiect pierdut nerevendicat, pot deveni proprietarii lui.

Mircea David, avocat: „Codul civil ne spune că se încheie un proces verbal prin care bunul intră în proprietatea găsitorului. E practic o formă de recompensare a celui care l-a găsit şi l-a predat autorităţilor. Prin ocupaţiune, spune Codul, e o variantă veche care a parcurs mai multe etape şi se aplică şi în prezent."

Atenţie, dacă o persoană încearcă să revendice un bun găsit care nu îi aparţine, constituie infracţiune și se pedepseşte cu închisoare sau amendă.