Președintele țării le-a cerut cubanezilor să se pregătească de o posibilă invazie americană. Blocada petrolieră, impusă de Casa Albă, a adâncit criza economică din Cuba. Oamenii nu au mâncare, penele de curent sunt la ordinea zilei, iar agricultura, transporturile și turismul sunt paralizate.

Centrul Havanei este cufundat în beznă. Guvernul nu are suficient combustibil ca să țină centralele electrice în funcțiune. Viața normală este paralizată de când Donald Trump a impus o blocadă petrolieră totală, forțând Venezuela și Mexicul să nu mai furnizeze combustibil Havanei.

Stuart Ramsay, jurnalist: „Gunoaiele zac pe stradă fiindcă gunoierii n-au motorină pentru mașinile de gunoi”.

E penurie acută de alimente, iar oamenii au ajuns să scotocească prin gunoaie după resturi, mai ales fructe ori legume putrezite. Nu sunt oameni ai străzii, ci cubanezi disperați, sleiți de puteri din cauza foamei. Stau cu orele la cozi pentru pâinea distribuită de brutăriile de stat.

Magazinele guvernamentale, care odinioară furnizau alimente esențiale precum orez și ulei de gătit, sunt închise ori au rafturile goale. La fel stau lucrurile și în farmacii. Pe stradă un bărbat îl abordează pe jurnalistul britanic întrebându-l dacă are să-i dea niște paracetamol.

Bărbat: „Sunt profesor de engleză la liceu, dar avem foarte puține posibilități să cumpărăm din magazine, nu se găsește nimic, iar venitul meu de 2.500 de pesos (n.r. 105 dolari) nu-mi permite să cumpăr de pe piața neagră”.

Pentru cei mai vulnerabili, un strop de ajutor vine de la puținele asociații de caritate care mai funcționează.

Stuart Ramsay: „Statisticile arată că între 72 și 90% dintre cubanezi trăiesc în sărăcie extremă. Cam trei sferturi dintre cubanezi spun că sar peste cel puțin o masă a zilei pentru că nu-și permit să cumpere alimente”.

Industria turismului, care aducea miliarde de dolari în țară, este și ea paralizată.

Cuba, în criză profundă

Decenii de administrare defectuoasă și de neglijare a infrastructurii, în combinație cu ani de sancțiuni americane, au lăsat Cuba complet nepregătită pentru efectele blocadei instituite de administrația Trump. Este practic un război economic, aproape la fel de distructiv ca bombele. Pe șoselele din țară circulă doar căruțe și, cel mult, niște motorete care abia se mișcă.

Echipa Sky News a ajuns într-o comună din regiunea Pinar del Rio, unde se produc faimoasele trabucuri cubaneze. Seară de seară, Cuba se întoarce în timp. E întuneric peste tot, oamenii se cațără pe acoperișul caselor doar-doar prind semnal la telefon. Alții aprind focuri pe balcon ca să gătească.

Stuart Ramsay: „Lipsa curentului afectează toate aspectele vieții: nu au lumină, nici telecomunicații, pompele de apă nu funcționează. Aceasta e o comunitate de fermieri, dar oamenii nu au cu ce să opereze utilajele”.

Oscar este profesor de fizică și matematică și a meșterit un sistem ca să aibă curent în casă câteva ore. Și el și soția lui, profesoară de engleză, sunt foarte nemulțumiți de viața lor, dar nu-l văd pe Trump ca pe un salvator.

Oscar, profesor: „Aveam probleme și înainte de administrația Trump, dar acum este mult mai rău, transportul este paralizat, procurarea alimentelor este un chin, penele de curent s-au înmulțit și e foarte greu să păstrezi mâncarea în frigider, trebuie să cumperi mâncare în fiecare zi”.

În alt apartament, Jeannette, de profesie fizioterapeut pediatru, aprinde câțiva cărbuni ca să-și încălzească ceva de mâncare.

Reporter: „Donald Trump spune că vrea să aducă schimbări în Cuba, iar blocada are rolul să grăbească această schimbare. Îi purtați pică pentru acest amestec?”

Jeanette, fizioterapeut: „Până la urmă, oamenii sunt cei care suportă consecințele oricărei schimbări. Greutățile s-au acutizat, noi suntem cei care suferim, zi după zi”.

După Venezuela și Iran, președintele Trump spune că urmează Cuba. Nimeni nu știe ce înseamnă asta și dacă nu cumva va înrăutăți și mai mult situația.