Andreea Groza: De ce susțineți conceptul de naștere pozitivă?

Dr. Mariana Ciupa: Prin acest concept, al nașterii pozitive, încercăm să transmitem femeilor, care nu au încă copii, un sentiment puternic de încredere în procesul nașterii. Dar în deplină conștientizare a faptului că nașterea nu e deloc ușoară.

Femeia e încurajată să își exprime opțiunea pentru tipul de naștere. Dar o încurajăm să fie flexibilă, pentru că, uneori, nașterea trebuie adaptată la condițiile medicale și nu doar la opțiunea exprimată anterior de viitoarea mămică.

Aceasta înseamnă onestitatea echipei medicale și face parte din conceptul de naștere pozitivă. Așadar nașterea pozitivă este nașterea naturală, prin cezariană, nașterea în apă și poate înseamnă că planul dumneavoastră se poate schimba pe ultima sută de metri, în deplină siguranță însă.

Andreea Groza: Cum pregătiți nașterea înainte de sarcină?

Dr. Mariana Ciupa: Există o pregătire adaptată în cadrul unei echipe multidisciplinare. Înseamnă exerciții fizice prenatale. Există o pregătire emoțională și mentală - femeia învață tehnici de respirație, de relaxare, de gestionare a stresului. Există o etapă informațională - cursuri de alăptat, de îngrijire a bebelușului. Și pentru că faceți asta cu o echipă, veți căpăta încredere în echipa medicală înainte de sarcină.

Andreea Groza: Dacă femeia va lua multe kilograme în sarcină, cum o ajutați?

Dr. Mariana Ciupa: Colaborăm cu nutriționiști pentru că e important să menținem kilogramele în sarcină. Aceasta deoarece prea multe kilograme cresc riscul diabetului indus de sarcină ori a hipertensiunii. Andreea Groza: Aveți în echipă o moașă. Care e rolul acesteia?

Dr. Mariana Ciupa: Moașa este liantul dintre siguranța medicală și amprenta emoțională a experienței nașterii. E un partener activ al mamei și îi explică fiecare pas, astfel încât nașterea să fie percepută ca o experiență sigură.