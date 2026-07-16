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(P) Verifici cu atenție ce pui în coșul de cumpărături, dar tu când te verifici? 4 controale pe care nu trebuie să le amâni

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În supermarket, alegem cu grijă fiecare fruct și fiecare legumă. Le verificăm aspectul, prospețimea și calitatea, convinși că fiecare alegere contează pentru sănătatea noastră și a celor dragi. 

autor
Stirileprotv

Paradoxal, aceeași atenție nu o acordăm întotdeauna propriei sănătăți, iar mulți oameni ajung la medic doar atunci când apare o durere sau un simptom care îi îngrijorează.

De la această observație pornește campania pe care Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA și Lidl România o derulează până pe 31 iulie 2026: dacă verificarea produselor din coș a devenit un gest firesc, la fel de firească ar trebui să fie și verificarea propriei sănătăți. Prin accesarea secțiunii „Parteneri” din aplicația Lidl Plus, utilizatorii pot beneficia de 30% reducere la ecografia mamară, 30% reducere la consultația de cardiologie, 30% reducere la consultația de dermatologie și de analiza PSA la prețul de 39 de lei.

Numeroase afecțiuni evoluează în tăcere și pot fi descoperite prin controale preventive simple. Specialiștii spun că, în funcție de vârstă, istoricul familial și stilul de viață, există câteva controale care nu ar trebui amânate.

Inima nu trimite întotdeauna semnale de alarmă

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate la nivel mondial, însă multe dintre ele pot fi prevenite sau ținute sub control dacă sunt descoperite la timp. Hipertensiunea arterială, tulburările de ritm sau alte afecțiuni cardiovasculare pot evolua ani întregi fără simptome evidente.

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O aluniță se poate schimba fără să doară

Pielea este expusă zilnic radiațiilor ultraviolete, iar modificările apărute la nivelul alunițelor sau al altor leziuni cutanate pot trece neobservate luni sau chiar ani. În dermatologie, timpul este un aliat important: cu cât o leziune suspectă este evaluată mai devreme, cu atât cresc șansele unui tratament simplu și eficient. De aceea, orice modificare observată la nivelul pielii ar trebui verificată de un medic, iar controalele periodice ar trebui să devină un obicei, nu o excepție.

Sănătatea sânilor nu trebuie verificată doar atunci când apare o problemă

Ecografia mamară este una dintre investigațiile recomandate de medic în funcție de vârstă, istoricul pacientei și structura sânului. Medicii recomandă ca femeile să discute periodic cu specialistul despre investigațiile potrivite pentru etapa de viață în care se află, fără a aștepta apariția durerii pentru a programa un control.

Și bărbații au nevoie de prevenție

Evaluarea prostatei este adesea amânată până la apariția unor simptome urinare. Analiza PSA, recomandată de medic în funcție de vârstă și istoricul personal, poate contribui la identificarea precoce a unor afecțiuni ale prostatei.

Medicii spun că grija pentru sănătate ar trebui să devină la fel de firească precum atenția pe care o acordăm alimentelor din coșul de cumpărături - pentru că, așa cum verificăm cu atenție fructele și legumele, merită să ne amintim că cea mai importantă verificare este, de fapt, cea a propriei sănătăți.

Articol susținut de Regina Maria.

Etichete: advertorial,

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