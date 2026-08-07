Pe lângă simptomele bine cunoscute, această perioadă este asociată cu modificări metabolice și cardiovasculare care cresc riscul de diabet, boli de inimă și osteoporoză.

Alături de Dr. Brîndușa Mitroi, medic primar obstetrică-ginecologie la Regina Maria, discutăm despre schimbările care apar în menopauză, rolul terapiei hormonale și măsurile prin care femeile își pot proteja sănătatea pe termen lung.

Ce înseamnă, de fapt, menopauza?

Menopauza este definită prin absența menstruației timp de 12 luni consecutive.

„Înseamnă că ovarele nu mai au ovocite și nu mai produc, în mod normal, estrogen și progesteron”, explică dr. Brîndușa Mitroi.

Scăderea acestor hormoni produce modificări în întregul organism, nu doar la nivelul aparatului reproducător.

Bufeurile sunt doar vârful icebergului

Cele mai multe femei asociază menopauza cu bufeurile, însă acestea reprezintă doar unul dintre numeroasele simptome care pot apărea.

„Bufeurile sunt reale și neplăcute, dar sunt doar vârful icebergului”, spune medicul.

Menopauza poate fi însoțită de tulburări de somn, anxietate, modificări ale dispoziției, dar și de schimbări importante la nivel metabolic și cardiovascular.

De ce crește riscul cardiovascular după menopauză

Una dintre cele mai importante modificări produse de deficitul de estrogen este apariția rezistenței la insulină.

„La menopauză apare fiziologic rezistența la insulină, adică prediabetul. În același timp crește colesterolul LDL și se mărește riscul cardiovascular”, explică dr. Brîndușa Mitroi.

Aceste modificări favorizează apariția diabetului zaharat și a bolilor cardiovasculare dacă nu sunt depistate și tratate la timp.

Controalele medicale devin esențiale

În perioada de premenopauză și menopauză, monitorizarea sănătății nu ar trebui să se limiteze doar la consultația ginecologică.

„Avem nevoie anual de un control cardiologic. Acesta trebuie urmat și de o discuție cu medicul ginecolog, pentru a pune simptomele în context”, recomandă medicul.

De asemenea, rezistența la insulină trebuie identificată și tratată înainte de a evolua către diabet.

Exercițiile de forță combat rezistența la insulină și protejează oasele

Mișcarea devine una dintre cele mai eficiente forme de tratament în această etapă a vieții.

„Mușchii sunt organe metabolice. În interiorul lor se reglează glicemia”, explică dr. Brîndușa Mitroi.

Din acest motiv, exercițiile de forță sunt recomandate în mod special femeilor aflate la menopauză.

„Prin exercițiile de forță punem presiune pe mușchi și redevenim sensibile la insulină. În același timp, această presiune protejează și oasele, reducând riscul de osteoporoză.”

Activitatea fizică regulată nu înseamnă doar controlul greutății, ci face parte din tratamentul modificărilor metabolice asociate menopauzei.

Terapia hormonală are beneficii care depășesc controlul bufeurilor

Pentru femeile care nu au contraindicații, terapia hormonală de menopauză reprezintă tratamentul cel mai eficient pentru simptomele acestei perioade.

„Simptomele sunt ținute sub control cu estrogen și progesteron. În cazul unor femei corectăm și testosteronul”, explică medicul.

Potrivit dr. Brîndușa Mitroi, terapia administrată transdermic, sub formă de plasture, are efecte importante și asupra metabolismului.

„Reglează metabolismul și oferă un beneficiu cardiovascular. Este cea mai eficientă terapie dovedită.”

Există soluții și pentru femeile care nu doresc tratament hormonal

Nu toate pacientele aleg terapia hormonală, iar decizia trebuie luată individual, după evaluarea medicală.

„Pentru femeile reticente avem și alte opțiuni, inclusiv suplimente alimentare, pe care le alegem împreună, în funcție de simptome și de istoricul medical”, spune dr. Brîndușa Mitroi.

Indiferent de tratamentul ales, primul pas este evaluarea simptomelor și discutarea lor cu medicul ginecolog.

Menopauza nu trebuie suportată în tăcere

Multe femei consideră că simptomele menopauzei fac parte din procesul firesc de îmbătrânire și trebuie acceptate. În realitate, există soluții eficiente pentru controlul lor și pentru prevenirea complicațiilor metabolice și cardiovasculare.

„Vă invit la o discuție, nu neapărat la un control ginecologic. Este important să punem simptomele în context și să alegem împreună cea mai potrivită soluție”, transmite dr. Brîndușa Mitroi.