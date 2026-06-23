(P) Fibromul uterin afectează până la 70% dintre femei

Dr. Radu Gabriel: „Când impactează calitatea vieții, trebuie să intervenim”. Fibromul uterin este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ginecologice diagnosticate la femei, însă multe paciente află despre el întâmplător, în timpul unui control de rutină

Deși este o tumoră benignă în majoritatea cazurilor, fibromul poate provoca sângerări abundente, dureri și chiar probleme de fertilitate atunci când nu este monitorizat și tratat la timp. Despre momentul în care un fibrom uterin devine periculos, despre legătura dintre această afecțiune și infertilitate, dar și despre avantajele chirurgiei robotice moderne, ne explică dr. Radu Gabriel, medic primar obstetrică-ginecologie, specializat în chirurgie minim invazivă și tratamentul infertilității la Ponderas Academic Hospital. „Este o afecțiune pe care o întâlnim zilnic. Se estimează că apare la aproximativ 60-70% dintre femei. În principiu, vorbim despre o tumoră benignă a uterului, formată din fibrele musculare ale acestuia”, explică medicul. Când trebuie să ne îngrijoreze un fibrom uterin Nu toate fibroamele necesită tratament. Multe dintre ele sunt descoperite accidental și nu provoacă simptome ani la rând. În aceste situații, monitorizarea periodică este suficientă. Citește și (P) Adenom sau cancer de prostată? Semnele pe care bărbații nu ar trebui să le ignore după 45 de ani Lucrurile se schimbă însă atunci când apar manifestări care afectează viața de zi cu zi. „Atât timp cât este mic și asimptomatic, îl monitorizăm. Dar când devine mare, când apar dureri sau sângerări importante și începe să afecteze calitatea vieții, atunci trebuie să luăm în calcul tratamentul”, spune dr. Radu Gabriel.

Localizarea fibromului joacă un rol esențial. Cele dezvoltate în interiorul cavității uterine sunt cele care creează cele mai multe probleme reproductive, în timp ce fibroamele situate la exterior pot provoca dureri și compresii asupra organelor din jur. Poate un fibrom să împiedice apariția unei sarcini? Una dintre cele mai mari temeri ale pacientelor este legată de fertilitate. Vestea bună este că nu toate fibroamele influențează șansele de a obține o sarcină. „Nu toate fibroamele sunt responsabile pentru infertilitate. Cele care devin o problemă sunt fibroamele mari și cele care amprentează cavitatea uterină. Acestea pot afecta implantarea embrionului și evoluția unei sarcini”, explică dr. Radu Gabriel. Potrivit medicului, infertilitatea este rareori cauzată de un singur factor. De cele mai multe ori este vorba despre un cumul de probleme, iar în aproximativ 20% dintre cazuri nu poate fi identificată o cauză clară. „Întrebarea pe care o primim frecvent este: cine este de vină? Realitatea este că infertilitatea este o problemă de cuplu și trebuie abordată ca o muncă de echipă”, subliniază dr. Gabriel. După cât timp ar trebui un cuplu să ceară ajutorul unui specialist? Mulți parteneri aleg să mai aștepte, convinși că sarcina va apărea natural dacă au suficientă răbdare. Totuși, timpul nu este întotdeauna un aliat. „Dacă o femeie are sub 35 de ani și încearcă de mai bine de un an să obțină o sarcină fără succes, ar trebui să consulte un specialist în infertilitate. După vârsta de 35 de ani, recomandarea este să nu se aștepte mai mult de șase luni”, precizează medicul. Primele investigații includ consult ginecologic, ecografie, analize hormonale, evaluarea permeabilității trompelor uterine și spermograma partenerului. Chirurgia robotică schimbă experiența pacientelor În ultimii ani, medicina a făcut pași uriași în ceea ce privește tratamentul fibromului uterin. Dacă în trecut multe paciente ajungeau la operații clasice cu recuperare dificilă, astăzi chirurgia minim invazivă și chirurgia robotică oferă rezultate spectaculoase. „Prin chirurgia robotică reușim să reducem sângerarea, durerea și perioada de recuperare. Majoritatea pacientelor se externează a doua zi după operație și foarte multe dintre ele nu mai au nevoie de medicație pentru durere după externare”, spune dr. Radu Gabriel. Pe lângă confortul pacientei, chirurgia robotică permite o precizie mai mare și o reconstrucție mai bună a uterului, aspect extrem de important pentru femeile care își doresc o sarcină în viitor.

Vârsta și stilul de viață, factori decisivi pentru fertilitate Specialiștii atrag atenția că fertilitatea scade semnificativ după vârsta de 35 de ani, însă nu doar vârsta influențează șansele de concepție. Greutatea corporală, fumatul, stresul, alimentația și nivelul de activitate fizică au un impact direct atât asupra fertilității feminine, cât și asupra celei masculine. „Știm că la pacientele cu exces ponderal simpla scădere în greutate poate aduce beneficii extraordinare. Există situații în care obținerea unei greutăți mai apropiate de normal a dus la apariția unei sarcini pe cale naturală”, afirmă medicul. Același lucru este valabil și pentru bărbați. „Calitatea spermatozoizilor este influențată de greutate, fumat, alcool, stres și lipsa mișcării. Recomandările sunt aceleași pentru ambii parteneri”, explică acesta. Stresul - inamicul tăcut al fertilității Deși este greu de măsurat, stresul rămâne unul dintre factorii care pot influența negativ procesul de concepție. Dr. Radu Gabriel povestește că a întâlnit numeroase cupluri care au trecut prin investigații complexe și chiar prin proceduri de fertilizare in vitro fără succes, iar ulterior au obținut o sarcină după o perioadă de relaxare. „Am avut paciente care nu reușeau să obțină o sarcină, au plecat în vacanță și s-au întors gravide. Eliminarea stresului este cu siguranță un element important, chiar dacă nu putem măsura exact impactul lui în fiecare caz”, spune medicul. Ce recomandă medicul pacientelor cu fibrom uterin Fibromul uterin nu trebuie ignorat, dar nici privit ca un diagnostic care anunță automat probleme grave. Controalele ginecologice regulate și prezentarea la medic atunci când apar simptome rămân cele mai importante arme pentru prevenirea complicațiilor. „Când fibromul devine simptomatic, când provoacă sângerări, dureri sau afectează fertilitatea, trebuie să discutăm despre tratament. Important este ca pacientele să nu amâne consultul și să se adreseze la timp unui specialist”, concluzionează dr. Radu Gabriel.

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