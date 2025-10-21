(P) După 9 ani de tratamente, Mihaela a devenit mamă. După ce medicii au identificat identificat cauza reală a infertilității

Mihaela Tamaș a trecut prin 9 ani de încercări înainte ca echipa multidisciplinară de la Fertility Institute, parte din Rețeaua de Sănătate Regina Maria, să îi identifice cauza reală a infertilității și să găsească soluția potrivită. Diagnosticarea sindromului antifosfolipidic și aplicarea unui tratament personalizat au făcut posibilă o sarcină prin fertilizare in vitro și nașterea unui copil sănătos.

Nouă ani de încercări, drumuri, așteptări

Pentru Mihaela și soțul ei, speranța a avut forma răbdării. Nouă ani în care dorința de a deveni părinți s-a transformat într-o luptă cu timpul, cu neputința, cu teama. Totul s-a schimbat în urmă cu trei ani, când, dintr-un context întâmplător, au ajuns la Fertility Institute. Acolo, Mihaela a devenit pacienta Dr. Cristina Constantinescu, medic specialist în obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate. De atunci, totul a început să capete sens.

„Lucrurile s-au așezat de la sine, natural, rapid, fără niciun fel de obstacole. Noi veneam de la Oradea la București, la o altă clinică, pentru consultații și tratamente. S-a întâmplat de mai multe ori să nu mai putem ajunge la medicul la care făcusem programarea, pentru că acesta devenea indisponibil. Parcă nu acela era locul unde trebuia să ajung. Era ceva care ne împingea către Fertility Institute”, își începe Mihaela povestea.

A fost nevoie de o echipă care să vadă dincolo de statistici. De la prima întâlnire, Mihaela a simțit că în fața ei nu este doar un medic, ci un partener de drum: „Conexiunea mea cu doamna doctor Constantinescu a fost la superlativ, de la prima vizită. Mi-a insuflat un sentiment de încredere deplină și m-am simțit pentru prima dată cu adevărat confortabil. Am știut că va mai fi doar o chestiune de timp până o să avem copilul nostru.”

De la incertitudine la diagnostic clar

Înainte de a putea spera la o reușită, era nevoie de răspunsuri clare. Fertility Institute a oferit exact acest lucru: investigații complexe pentru ambii parteneri, analiză atentă a istoricului medical și o perspectivă completă asupra cauzelor.

„Investigațiile amănunțite urmăresc să clarifice cauzele infertilității, dar evaluează și starea generală a pacientelor. În cazul despre care vorbim am avut confirmarea că Mihaela Tamaș avea sindromul antifosfolipidic, o afecțiune autoimună în care sistemul imunitar produce anticorpi anormali care atacă propriile structuri din sânge, pe lângă un ovar polichistic și o disfuncție tiroidiană... din fericire, fiind diagnosticată corect, s-a putut trata, astfel încât să avem mediul propice pentru implantarea embrionului și o evoluție bună a sarcinii”, explică dr. Cristina Constantinescu.

Acest diagnostic a fost cheia. A permis elaborarea unui plan terapeutic personalizat, sub supravegherea atentă a unui medic hematolog. În paralel, Mihaela a început tratamentul pentru sindromul antifosfolipidic, protocolul pentru stimulare ovariană și un plan alimentar conceput de Simona Flor, specialist în nutriție. Rezultatul? Peste 16 kilograme pierdute și un organism pregătit pentru o sarcină sănătoasă.

„Am fost impresionată de evaluarea care mi-a fost făcută, de atmosfera de la Fertility Institute, dar mai ales de rezultatele pe care le-am obținut. Iar comunicarea, energia pozitivă din partea tuturor mi-au alimentat încrederea în șansa mea”, spune Mihaela.

O echipă, un scop, o nouă șansă

Primul embriotransfer nu a avut rezultatul dorit. A fost o lovitură grea, dar Mihaela nu a renunțat.

„A fost greu și dureros. Dar eu nu puteam să-mi imaginez viața fără copii! Trebuia să fiu mamă. Așa că nu am renunțat. Am avut cel mai devotat suport în soțul meu și în echipa medicală. Mereu disponibilă, mereu gata să mă încurajeze, doamna doctor m-a făcut parte din deciziile luate. A fost alături de mine toată echipa medicală, în cel mai uman și sincer mod cu putință.”

Când organismul a fost pregătit pentru un nou embriotransfer, echipa condusă de dr. Constantinescu și embriologul dr. Monica Dăscălescu a reanalizat fiecare etapă. Au fost implantați doi embrioni, pentru un plus de șansă.

„Mihaela Tamaș a parcurs toate etapele senină și încrezătoare, mereu plină de energie și ambiție. Dorința de a avea un copil era scopul absolut, iar asta m-a făcut să știu că va reuși. S-a întâmplat la al doilea embriotransfer... Unul dintre embrioni a evoluat și a dus la confirmarea sarcinii”, spune dr. Cristina Constantinescu.

Miracolul numit Rafael

Sarcina a fost urmărită cu o grijă specială. Testele prenatale moderne, ecografiile morfologice și monitorizarea atentă a sindromului antifosfolipidic au transformat fiecare etapă într-un pas calculat spre visul final.

„Am fost fericită și emoționată toată sarcina. Mi-a rămas în minte ce a spus doamna doctor, când au fost evaluați embrionii: «Ce embrion frumos!» Acum este copilul frumos!”, povestește Mihaela, zâmbind.

Pe 3 iunie 2024, la 37 de săptămâni și 4 zile, s-a născut Rafael — perfect sănătos. După nouă ani de luptă, lacrimi și speranță, viața Mihaelei s-a schimbat complet. „L-am așteptat 9 ani, iar când a venit a fost cel mai extraordinar moment din viața mea. Rafael m-a învățat ce e iubirea. Viața noastră s-a schimbat complet, suntem împliniți, fericiți și ne bucurăm în fiecare zi de ceea ce am primit”, povestește mama emoționată.

Mai mult decât o reușită medicală

Povestea Mihaelei nu este doar despre fertilizare in vitro, ci despre oameni — despre o echipă care nu a renunțat, ci a făcut TOTUL ca Mihaela și soțul ei să devină părinți și să se întoarcă #SănătoșiAcasă.

„Infertilitatea este percepută de multe femei și cupluri ca fiind o traumă. Este o dorință care te macină, care produce efecte emoționale intense. Reușita depinde de comunicarea cu pacienta și de conformarea la etapele protocoalelor și tratamentelor specifice pentru reproducerea umană asistată”, spune dr. Cristina Constantinescu. Pentru Mihaela, fiecare specialist de la Fertility Institute a fost o piesă dintr-un puzzle care, în cele din urmă, a devenit o familie completă. Astăzi, își spune povestea cu recunoștință, pentru a le aminti altor femei că, deși drumul e greu, miracolul e posibil.

„Tot ceea ce s-a întâmplat la Fertility Institute a fost profund uman. Am fost înconjurată de oameni calzi care s-au întristat și s-au bucurat alături de mine”, mai menționează Mihaela.

Infertilitatea rămâne o provocare majoră pentru tot mai multe cupluri, însă progresele medicale și colaborarea strânsă dintre medici și pacienți pot transforma un diagnostic dificil într-o poveste de succes. Povestea Mihaelei arată importanța unei evaluări medicale complete și a unei abordări multidisciplinare în tratamentul infertilității – dar și rolul esențial al comunicării și empatiei în obținerea rezultatelor dorite.

