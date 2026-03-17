(P) Cum puterea unei mame și sprijinul echipei medicale au transformat un început fragil într-o poveste cu final fericit

Nașterea prematură reprezintă una dintre cele mai frecvente provocări din obstetrică la nivel mondial.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 15 milioane de copii se nasc prematur în fiecare an, ceea ce înseamnă mai mult de unul din zece nou-născuți. Prematuritatea este definită ca nașterea înainte de 37 de săptămâni de sarcină și poate aduce diverse provocări pentru nou-născut, de la dificultăți de respirație și alimentație până la probleme de termoreglare sau adaptare la mediul extrauterin. Pentru părinți, momentul în care află că bebelușul se va naște mai devreme decât era planificat vine aproape întotdeauna cu multe întrebări și temeri. Primele zile și săptămâni de viață pot deveni o perioadă de monitorizare atentă și decizii medicale importante. Așa a început și povestea Biancăi și a lui Ionuț. Băiețelul lor, Filip, s-a grăbit să vină pe lume la 35 de săptămâni și 3 zile de sarcină și s-a născut pe 4 aprilie 2023, la Maternitatea Regina Maria Timișoara, prin naștere naturală, sub îndrumarea medicului ginecolog Dr. Arina Gui și cu sprijinul moașei Camelia Irimia.

Dorința de a naște natural Pentru Bianca, nașterea naturală nu a fost o decizie luată în ultimul moment. Încă din timpul sarcinii și-a dorit să treacă prin această experiență și s-a pregătit intens pentru ea. A citit despre nașterea blândă, a urmărit programe de yoga prenatal și a participat, alături de soțul ei, la cursurile organizate de moașa Camelia Irimia. În timp, a învățat să fie atentă la semnalele corpului și la emoțiile ei. În familie, nașterea naturală fusese întotdeauna privită ca ceva firesc. „Mama mea a născut doi copii natural și niciodată nu mi-a transmis că ar fi ceva de care să mă tem. Tot timpul mi-a spus că o să pot naște natural și să nu-mi fac griji”, povestește Bianca. Moașa Cami a fost alături de ea încă din primele săptămâni de sarcină și a ajutat-o să înțeleagă fiecare etapă – de la schimbările din corp până la momentul nașterii și primele luni cu bebelușul. „Medicii mi-au spus că este posibil să nu pot naște natural, dar dacă aceasta este dorința mea, putem încerca. Moașa Cami mi-a spus că nu există niciun indiciu că nu ar fi posibil, așa că am decis să încercăm. Dacă ar fi apărut probleme, am fi schimbat planul”, își amintește Bianca.

Travaliul care a început prea devreme În seara de 3 aprilie 2023, în jurul orei 22:00, Bianca a simțit că travaliul începe. Sarcina nu ajunsese încă la termen, iar vestea că bebelușul ar putea veni pe lume mai devreme decât era așteptat a adus emoții puternice. Pentru următoarele ore, timpul a început să curgă în ritmul contracțiilor. „Soțul meu era vizibil emoționat, dar încerca să transforme totul într-un entuziasm molipsitor. Toată atenția lui era la mine și încerca să mă facă să privesc experiența aceasta cu mai multă încredere”, își amintește Bianca. Travaliul a continuat toată noaptea. În sala de nașteri atmosfera a rămas calmă, iar echipa medicală a fost pregătită să intervină dacă situația ar fi cerut-o. „Deși eram într-un spital, nu am simțit nicio secundă presiunea unui mediu steril sau rece. Am fost doar eu și soțul meu, iar echipa medicală era aproape.” După mai multe ore de travaliu, Filip s-a născut pe 4 aprilie, la ora 14:15, prin naștere naturală. Momentul a fost copleșitor pentru ambii părinți. „În clipa în care l-am văzut, am simțit doar pace și recunoștință”, povestește Bianca. Pentru Ionuț, experiența a fost la fel de intensă. „Am plâns, am râs. Mi-au tremurat picioarele și mâinile. A fost o experiență extraordinară.” Un început fragil La naștere, Filip cântărea 2180 de grame. Fiind născut prematur, avea nevoie de timp pentru a se adapta vieții din afara uterului și pentru a câștiga în greutate. Primele zile au fost dedicate monitorizării și evaluărilor medicale. Deși evoluția lui era în general bună, unele rezultate ale analizelor au ridicat semne de întrebare. „La un moment dat ni s-a spus că valorile analizelor lui seamănă cu cele ale unei persoane cu ciroză”, își amintește Bianca. Medicii le-au explicat însă că, în cazul copiilor născuți prematur, analizele pot arăta diferit deoarece organele sunt încă foarte mici și în curs de dezvoltare. Pe măsură ce zilele treceau, Filip începea să ia în greutate și să se adapteze treptat.

Provocarea alăptării Una dintre dificultățile la care Bianca nu se așteptase a fost legată de alăptare. Filip era prea mic pentru a putea fi atașat la sân imediat după naștere. „Nu m-am gândit niciodată că un copil poate fi prea mic ca să fie alăptat.” Pentru a-i oferi totuși laptele matern, Bianca a început să pompeze la fiecare trei ore, zi și noapte, iar laptele era oferit bebelușului prin biberon. În această perioadă, sprijinul echipei medicale a contat foarte mult. „Au făcut kilometri întregi dus-întors cu pompele sterilizate și cu sticlele de lapte. Nu au lăsat să se piardă nici măcar o picătură de lapte matern.” După aproximativ două luni, Filip a reușit în cele din urmă să se atașeze la sân. Primele luni Privind în urmă, Bianca spune că perioada de după naștere a fost, paradoxal, mai grea decât travaliul. Au urmat analize, controale și multe momente de așteptare pentru confirmarea că totul evoluează normal. „Au fost multe emoții și multă așteptare, dar aveam încredere că lucrurile se vor așeza.” Pe măsură ce Filip creștea, rezultatele analizelor s-au stabilizat, iar copilul a început să recupereze rapid. Astăzi Timpul a adus liniștea pe care Bianca și Ionuț o așteptau încă din primele zile după naștere. Pe măsură ce Filip a crescut, analizele s-au stabilizat, iar micuțul a recuperat rapid. Astăzi, Filip este un copil sănătos, curios și plin de energie. Privind în urmă, părinții spun că drumul până aici a fost presărat cu emoții și momente de incertitudine, dar și cu mult sprijin din partea echipei medicale. Încrederea în medici, răbdarea și colaborarea dintre părinți și specialiști au făcut ca începutul fragil al lui Filip să se transforme într-o poveste cu final fericit. „Uneori încă mi se pare ireal cât de repede s-au schimbat lucrurile. A fost o perioadă cu multe emoții, dar, pas cu pas, am ajuns în punctul în care ne doream cel mai mult: să ne întoarcem acasă cu un copil sănătos.” Pentru Bianca și Ionuț, experiența aceasta a confirmat că, atunci când există sprijin medical, încredere și o echipă unită în jurul unui nou început, chiar și cele mai fragile momente pot avea un final liniștit: un copil sănătos, acasă, alături de părinții lui. Articol susținut de Regina Maria.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , Dată publicare:







Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.