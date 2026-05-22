Astăzi, însă, intervențiile moderne pentru corectarea deviației de sept sunt mult mai avanasate față de cele de acum câțiva ani. Cu ajutorul tehnologiei endoscopice și al tehnicilor chirurgicale moderne, operația poate fi realizată fără durere și cu o recuperare mult mai ușoară.

Alături de Dr. Răzvan Filip, medic specialist ORL la Spitalul Euroclinic, discutăm despre cum se realizează această intervenție și de ce experiența pacientului s-a schimbat radical.

De ce ajung pacienții la ORL

Pentru început, Andreea Groza a clarificat care este cea mai frecventă problemă cu care se confruntă pacienții care ajung la medicul ORL.

„De ce ajung cel mai des pacienții la ORL?”

„Pentru că nu respiră bine. Peste 80% dintre oameni au deviație de sept, însă doar o parte dintre ei necesită operație – cei care au obstrucție nazală și nu pot respira corect”, explică Dr. Răzvan Filip.

Cum se face operația modernă pentru deviația de sept

Una dintre cele mai mari temeri ale pacienților este durerea asociată intervenției.

„De ce operația modernă pentru deviația de sept este fără durere?”, a întrebat Andreea Groza.

„Operația se realizează cu ajutorul unui endoscop foarte subțire, de doar 4 milimetri, care ne permite să navigăm în interiorul nasului fără să distrugem structurile normale”, explică medicul.

Tehnologia endoscopică permite o intervenție mult mai precisă și mai puțin traumatică.

„Reușim astfel să ajungem ușor la structurile deviate ale septului aflate in spatele intrarii in nas și să corectăm problema într-un mod minim invaziv.”

De ce intervenția nu mai doare

Operația se realizează cu anestezie generală, însă diferențele majore apar după intervenție.

„Operația sigur nu doare în timpul procedurii, pentru că se face cu anestezie generală. Dar important este că, de cele mai multe ori, nu doare nici după ce dispare efectul analgezicelor”, spune Dr. Răzvan Filip.

În trecut, disconfortul apărea mai ales din cauza tampoanelor nazale utilizate după operație.

„Acum câțiva ani, la finalul intervenției se introduceau două tampoane în nas, care opreau sângerarea și mențineau septul fix. Problema era că, atunci când erau scoase după 24-48 de ore, procedura era dureroasă.”

Astăzi, tehnicile moderne au eliminat această etapă.

„În prezent, controlăm complet sângerarea în timpul operației, iar septul este fixat prin suturi interne, resorbabile. Practic, după 24 de ore nu mai trebuie scos nimic din nas, deci pacientul nu resimte durere.”

Recuperarea este mult mai ușoară

Un alt avantaj important este recuperarea rapidă și lipsa semnelor vizibile după operație.

„Nu apar umflături exterioare și, practic, nu se vede că pacientul a fost operat”, explică medicul.

În plus, structura nasului favorizează o vindecare mai confortabilă.

„Nasul nu este un organ mobil, așa cum este gâtul. De exemplu, după operațiile de amigdale apare durerea pentru că vorbim și înghițim constant. Nasul, fiind fix, nu produce durere prin miscare în timpul vindecării.”

Ce se întâmplă dacă pacientul este și alergic

În multe situații, deviația de sept este asociată și cu rinita alergică.

„Dacă suntem și alergici, cum faceți operația?”, a întrebat Andreea Groza.

„Rinita cronică alergică este extrem de frecventă. Din cauza inflamației, cresc și cornetele nazale inferioare, iar uneori apar și polipi”, explică Dr. Răzvan Filip.

Intervenția poate corecta simultan mai multe probleme.

„Practic, operăm nasul și ajungem la un nou punct de plecare: corectăm toate structurile afectate. Ulterior, pacientul își va ține alergia sub control împreună cu medicul alergolog, însă va putea respira normal.”

Respirația corectă înseamnă calitate a vieții

De multe ori, pacienții se obișnuiesc ani întregi cu dificultățile de respirație și consideră că sunt normale. În realitate, deviația de sept poate afecta somnul, nivelul de energie și calitatea vieții de zi cu zi.

Tehnicile moderne permit astăzi intervenții minim invazive, fără durere și cu recuperare rapidă, oferind pacienților posibilitatea de a respira normal din nou și de a se întoarce #SănătoșiAcasă.