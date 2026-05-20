Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, una din zece femei suferă de această boală.

Alături de Dr. Mihail Bănacu, medic primar obstretică-ginecologie în cadrul Rețelei de sănătate Regina Maria, discutăm despre cum apare endometrioza, care sunt simptomele și ce soluții există pentru controlul bolii.

Ce este, de fapt, endometrioza

Pentru început, Andreea Groza a dorit să clarifice un aspect esențial: ce înseamnă endometrioza.

„Endometrioza apare atunci când un țesut similar cu cel din mucoasa uterină se dezvoltă în alte locuri decât în uter”, explică Dr. Mihail Bănacu.

Acest țesut reacționează la schimbările hormonale asociate ciclului menstrual.

„Țesutul sângerează și produce inflamație. Moleculele inflamatorii ajung în diferite zone ale organismului, iar inflamația este cea care provoacă durerea”, adaugă medicul.

Simptomele care pot ascunde boala

Multe paciente ajung la medic după ani întregi în care au considerat că durerile menstruale severe sunt normale.

„Cum depistați boala?”, a întrebat Andreea Groza.

„Prin consultație ginecologică și ecografie transvaginală. Pacientele pot avea dureri pelvine, durere în timpul actului sexual, menstruații dureroase, sângerări abundente sau sângerări între ciclurile menstruale. Toate acestea pot fi semne ale endometriozei”, explică Dr. Mihail Bănacu.

În unele cazuri, boala este descoperită abia în contextul problemelor de fertilitate.

„Poate apărea și infertilitatea”, subliniază medicul.

Cum se tratează endometrioza

Tratamentul este personalizat și depinde de stadiul bolii și de simptome.

„Avem patru stadii ale bolii, de la 1 la 4. Managementul endometriozei diferă de la pacientă la pacientă”, explică Dr. Mihail Bănacu.

În formele ușoare sau moderate, schimbările stilului de viață pot avea un rol important.

„Recomandăm o alimentație antiinflamatoare, cu pește gras și multe legume. În anumite situații, folosim și tratament hormonal.”

În cazul chisturilor mari de endometrioză, poate fi necesară intervenția chirurgicală.

„Operația poate îndepărta chisturile mari de endometrioză, însă este important ca pacientele să știe că boala nu dispare definitiv. Chisturile pot reapărea în timp”, precizează medicul.

Endometrioza și infertilitatea

Una dintre cele mai mari temeri ale pacientelor este legată de posibilitatea de a obține o sarcină.

„Dacă ne dorim o sarcină, aceasta poate apărea?”, a întrebat Andreea Groza.

„Jumătate dintre pacientele infertile au endometrioză. Cu toate acestea, sarcina poate apărea chiar și natural”, explică Dr. Mihail Bănacu.

Problemele apar mai ales atunci când ovarele sunt afectate.

„Dacă ovarele sunt afectate de chisturi de endometrioză, ovulația poate fi împiedicată.”

În situațiile în care sarcina nu apare natural, există soluții moderne pentru conservarea fertilității.

„Dacă o pacientă nu obține o sarcină în 6-12 luni, putem folosi tehnici moderne prin care recoltăm și congelăm ovocitele, astfel încât femeia să își păstreze șansa unei sarcini viitoare cu propriile celule reproductive”, spune medicul.

Sarcina poate ține boala sub control

Un aspect mai puțin cunoscut este efectul benefic pe care sarcina îl poate avea asupra bolii.

„Dacă pacienta obține o sarcină, aceasta liniștește endometrioza. Și alăptarea are același efect benefic”, explică Dr. Mihail Bănacu.

Acest efect este însă temporar.

„În general, sarcina poate ține boala sub control aproximativ doi ani. Ulterior, endometrioza trebuie monitorizată și gestionată din nou împreună cu medicul ginecolog.”

O boală cronică ce necesită monitorizare constantă

Endometrioza este o afecțiune cronică, iar tratamentul nu este standardizat.

„Fiecare pacientă are o evoluție diferită, iar tratamentul trebuie adaptat individual”, subliniază medicul.

În multe cazuri, simptomele se reduc semnificativ abia odată cu menopauza.

„Boala dispare complet, de regulă, la menopauză”, concluzionează Dr. Mihail Bănacu.