Suveranul Pontif a făcut aceste afirmații în cadrul unei slujbe susținute în fața credincioșilor din Camerun.

De altfel, tema turneului care îl va duce pe Sfântul Părinte și în Angola și Guineea Ecuatorială, este pacea și reconcilierea.

În schimb, Trump și-a mai temperat retorica cu privire la liderul Bisericii Catolice și a spus că nu are nimic cu acesta. Chiar îl simpatizează, susține el, mai ales că fratele Suveranului Pontif ar fi, potrivit lui Trump, un acerb susținător al mișcării MAGĂ.

Papa Leon al XIV-lea: ”Isus ne-a spus: „Fericiți făcătorii de pace". Dar vai de cei care manipulează religia și chiar numele lui Dumnezeu pentru propriile câștiguri militare, economice și politice, târând ceea ce este sacru în întuneric și mizerie. Lumea este devastată de o mână de tirani, dar este ținută laolaltă de o mulțime de frați și surori solidari”.