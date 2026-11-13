13 noiembrie este a treia și ultima zi de vineri, 13, din 2026, după cele din februarie și martie.

Atât ziua de vineri, cât și numărul 13 sunt considerate de secole aducătoare de ghinion, relatează Live Science. Originile acestor credințe se regăsesc în Biblie și în mitologia nordică. Asocierea celor două într-o singură zi considerată deosebit de nefastă este însă relativ recentă, devenind populară la începutul secolului al XX-lea. Hollywoodul a contribuit la consolidarea acestei superstiții prin una dintre cele mai cunoscute francize de filme horror.

Când va fi următoarea zi de vineri, 13

După această săptămână, următoarea zi de vineri, 13, va fi în august 2027. Va urma apoi o pauză de peste un an, până în octombrie 2028, chiar înainte de Halloween.

În fiecare an există cel puțin o zi de vineri, 13, dar niciodată mai mult de trei. În 2026, au fost trei astfel de zile: în februarie, martie și noiembrie. Exact același tipar calendaristic nu se va repeta până în 2037.

De ce este considerat numărul 13 ghinionist

Numărul 13 are de secole o reputație proastă. Frica de acest număr are chiar și o denumire: triskaidekafobie, potrivit dicționarului Merriam-Webster. Teama specifică de ziua de vineri, 13, se numește paraskevidekatriafobie, notează Britannica.

Această superstiție este atât de răspândită încât multe hoteluri și clădiri înalte nu au etajul 13, iar unele unități de cazare omit și numărul 13 din numerotarea camerelor.

Unii specialiști leagă reputația negativă a numărului de Biblie, relatează BBC. Iuda Iscarioteanul, apostolul care l-a trădat pe Iisus, este descris în mod tradițional drept al 13-lea invitat la Cina cea de Taină, care a avut loc în seara dinaintea răstignirii.

O poveste asemănătoare se regăsește și în mitologia nordică. Doisprezece zei participau la un ospăț în Valhalla când Loki, zeul viclean și pus pe șotii, a apărut neinvitat, devenind al 13-lea participant. Întâlnirea s-a încheiat cu moartea lui Balder, unul dintre cei mai îndrăgiți zei.

Creștinii din Europa medievală au asociat, de asemenea, numărul 13 cu vrăjitoria, potrivit Live Science. Conform credințelor tradiționale, un grup de vrăjitoare era format din 13 membri.

Numărul 13 în cultura populară

Reputația negativă a numărului 13 îl transformă într-un element util pentru scriitorii care vor să sugereze că urmează ceva rău.

În seria „Harry Potter”, mai exact în volumul „Harry Potter și prizonierul din Azkaban”, profesoara Sybill Trelawney, excentrica profesoară de divinație, ezită să participe la o cină de Crăciun la care sunt deja 12 persoane așezate la masă.

Aceasta avertizează că, atunci când 13 persoane iau masa împreună, prima care se ridică va fi și prima care va muri. Fanii seriei au observat de mult timp că la masă s-ar putea afla deja 13 persoane și consideră că scena prefigurează moartea unui personaj important. Nu vom dezvălui despre cine este vorba.

Un alt exemplu evident este franciza cinematografică „Vineri, 13”, lansată în 1980 și care a ajuns să cuprindă 12 filme. Aceasta l-a transformat pe Jason Voorhees, criminalul care poartă o mască de hochei, într-o figură emblematică a filmelor horror. Acesta îi urmărește pe supraveghetorii unei tabere de vacanță de la Crystal Lake.

Un detaliu care dezvăluie o parte importantă din povestea primului film, lansat în urmă cu 46 de ani: Jason nu este criminalul în producția originală. Mama sa este cea care comite crimele.

De ce este considerată ziua de vineri aducătoare de ghinion

Deși vinerea este una dintre zilele săptămânii pe care mulți le așteaptă cu nerăbdare, nu a fost însă întotdeauna așa. Timp de secole, această zi a fost considerată cea mai nefastă a săptămânii.

Potrivit tradiției creștine, Iisus a fost răstignit într-o zi de vineri. În Marea Britanie, vinerea era, de asemenea, ziua în care aveau loc în mod tradițional execuțiile prin spânzurare, relatează BBC.

Ce înseamnă dacă te naști într-o zi de vineri, 13

Persoanele născute într-o zi de vineri, 13, sunt asociate în unele culturi cu superstiția potrivit căreia această dată ar aduce ghinion. Totuși, faptul că o persoană se naște într-o astfel de zi nu înseamnă că va avea parte de ghinion sau că destinul său va fi influențat în vreun fel.

Interesant este că această asociere apare chiar și în literatura franceză din secolul al XIX-lea. Într-o piesă de teatru din 1834, un personaj spune că s-a născut într-o zi de vineri, 13 decembrie 1813, și pune pe seama acestei date toate nenorocirile din viața sa. O altă piesă, din 1858, include un personaj care își explică lipsa de noroc prin faptul că s-a născut într-o zi de vineri, 13. Aceste referințe arată că superstiția era deja cunoscută în Franța în urmă cu aproape două secole.

Un studiu publicat în 2015 în revista academică Kyklos, realizat de cercetătorii Jan Fidrmuc și J. D. Tena, a analizat dacă persoanele născute pe data de 13 sau într-o zi de vineri, 13, sunt dezavantajate în viața profesională și personală. Cercetarea a folosit datele a aproximativ 3,9 milioane de persoane din Marea Britanie.

Rezultatele nu au identificat dovezi că persoanele născute vineri, 13, ar avea șanse mai mici de angajare sau venituri mai reduse din cauza datei nașterii. De asemenea, cercetătorii nu au găsit diferențe semnificative care să susțină ideea că această zi le-ar influența negativ parcursul în viață.

Prin urmare, pentru cei născuți într-o zi de vineri, 13, data poate avea o semnificație aparte sau poate deveni un motiv de amuzament, dar nu există dovezi științifice că ar fi un semn de ghinion.

Cum este considerată ziua de vineri, 13, în alte țări

Deși vineri, 13, este considerată o zi cu ghinion în numeroase țări occidentale, această superstiție nu este universală. În funcție de cultură și de tradițiile locale, alte zile sau numere sunt asociate cu nenorocirea.

În Spania, Grecia și în mai multe țări vorbitoare de limbă spaniolă, ziua considerată aducătoare de ghinion este marți, 13, nu vineri, 13. În limba spaniolă, aceasta este cunoscută sub denumirea de martes trece. Una dintre explicațiile tradiționale face trimitere la asocierea zilei de marți cu Marte, zeul roman al războiului, simbol al conflictelor și al violenței.

În Italia, superstiția este legată mai degrabă de ziua de vineri, 17. O explicație populară pornește de la scrierea numărului 17 în cifre romane, XVII. Literele pot fi rearanjate pentru a forma cuvântul latin „VIXI”, interpretat prin expresia „am trăit”, cu o conotație asociată morții. În schimb, numărul 13 este considerat norocos în unele tradiții italiene.

În China și Japonia, numărul 4 este asociat cu ghinionul, deoarece pronunția sa este asemănătoare cu cea a cuvântului „moarte” în limbile respective. Din acest motiv, în unele clădiri sunt evitate numerele de camere sau etajele care conțin cifra 4.

Există însă și culturi în care numărul 13 nu are o semnificație negativă. În tradiția hindusă, cea de-a 13-a zi a ciclului lunar, numită Trayodashi, este asociată cu ritualuri religioase dedicate zeului Shiva. Astfel, ceea ce într-o parte a lumii este considerat un simbol al ghinionului poate avea în altă cultură o semnificație spirituală pozitivă.