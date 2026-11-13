Potrivit acestor date, Produsul Intern Brut al zonei euro a înregistrat un avans de 0,4% în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu trimestrul al doilea, iar PIB-ul Uniunii Europene a înregistrat un avans de 0,5%.

Aceasta după ce, în trimestrul al doilea, PIB-ul zonei euro a înregistrat o creştere de 0,6%, iar cel al Uniunii Europene, una de 0,7%, notează Agerpres.

În rândul statelor membre, cele mai puternice ritmuri de creştere a PIB-ului de la un trimestru la altul au fost înregistrate în Irlanda (5,5%) şi România (2,1%).

În ceea ce priveşte România, datele Eurostat arată că avansul Produsului Intern Brut în trimestrul al treilea vine după ce, în trimestrul al doilea, PIB-ul ţării a stagnat, iar în primul trimestru s-a contractat cu 0,3%.

În ritm anual, în trimestrul al treilea din 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,3% în zona euro şi cu 1,5% în UE. În ambele cazuri, este vorba de o performanţă mai bună decât creşterile de 1,2%, respectiv 1,4%, înregistrate în trimestrul al doilea.

În cazul României, datele Eurostat arată că PIB-ul a crescut cu 0,3% în trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025, după un declin de 1,9% în trimestrul al doilea.

Separat, Eurostat a dat vineri publicităţii cifrele privind evoluţia ratei de ocupare a forţei de muncă în trimestrul al treilea. Conform acestor date, numărul persoanelor ocupate a rămas stabil atât în zona euro, cât şi în UE, în trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent. În ritm anual, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,4% atât în zona euro, cât şi în UE, în trimestrul al treilea.

INS: Economia României a înregistrat o creştere de 2,1% în trimestrul al treilea

În cazul României, cifrele publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică arată că economia României a înregistrat o creştere de 2,1% în trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul anterior, însă, la nouă luni, economia a scăzut cu 0,3%, raportat la perioada similară din 2025.

PIB-ul în trimestrul al treilea din 2026 a înregistrat o creştere de 0,1% faţă de acelaşi trimestru din anul trecut pe seria brută şi o creştere de 0,3% pe seria ajustată sezonier.

La finalul lunii octombrie, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a estimat, pentru anul 2026, o contracţie economică de 0,4%, faţă de o creştere de 0,1% anticipată în prognoza anterioară, ceea ce reprezintă o revizuire în scădere cu 0,5 puncte procentuale.