În urma schimbării conducerii, aceste companii au donat fonduri în principal fundației „Frontul Popular. Totul pentru Victorie!”, care le folosește pentru a achiziționa drone, vehicule, sisteme de comunicații și alte echipamente pentru trupele ruse.

Conform rapoartelor companiei și publicațiilor din mass-media rusă, producătorul de vopsele AkzoNobel a donat armatei aproximativ două miliarde de ruble (aproximativ 22 milioane de euro).

Fabrica de bere AB InBev Efes, retailerul Metro și producătorul de echipamente electrice DKC au donat fiecare câte un miliard de ruble (aproximativ 11 milioane de euro).

În octombrie, The Bell a relatat că activele rusești ale companiei poloneze Can-Pack, care fuseseră plasate sub administrare temporară, au transferat 1,5 miliarde de ruble către acest fond în două tranșe la începutul anului, în timp ce fosta divizie a companiei daneze Rockwool a transferat 600 de milioane de ruble.

Aceste plăți, notează Bloomberg, par nesemnificative în comparație cu cheltuielile guvernamentale pentru război, care se așteaptă să depășească 17 trilioane de ruble (aproximativ 179 miliarde de euro) în acest an, dar oferă directorilor companiilor o oportunitate de a-și demonstra sprijinul pentru guvern.

AkzoNobel, Olanda, a declarat că societatea-mamă a pierdut complet controlul asupra activelor sale rusești și află despre acestea doar din mass-media. AB InBev Efes, compania belgio-turcă, și DKC Europe Srl, compania italiană, au refuzat să comenteze.

În ultimele luni, autoritățile ruse au intensificat procesul de plasare a activelor companiilor străine sub administrare temporară.

Printre acestea se numără retailerul Auchan, producătorul de alimente Nestlé, lanțul de magazine de bricolaj Lemany PRO (cunoscut anterior ca Leroy Merlin), retailerul Metro Cash & Carry și producătorul de tutun Japan Tobacco International.

În total, din ianuarie 2025, activele a peste 20 de companii străine au fost transferate în administrare temporară în Rusia, a relatat Reuters la sfârșitul lunii octombrie. Aproape toate companiile cărora li s-a acordat administrare temporară sunt europene, a menționat agenția.