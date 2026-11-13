FOTO: Moment stânjenitor pentru Emmanuel Macron, la Dublin, când a vrut s-o îmbrățișeze pe premierul Islandei

În schimb, președintele francez nu părea deloc deranjat. Era bine dispus, zâmbea și o privea în ochi în timp ce se apropia de ea.

Macron a fost surprins în timp ce se apropia pentru a o îmbrățișa. În schimb, Frostadóttir a părut incomodată de situație și și-a îndreptat privirea spre fotograful aflat în dreapta sa, care a surprins momentul.

Președintele a încercat să o îmbrățișeze pe premierul Islandei, Kristrún Frostadóttir, însă șefa guvernului islandez s-a retras ușor, evitând gestul, dar păstrând mâna pe umărul liderului francez, potrivit DailyMail .

Întâlnirea a avut loc în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, organizată la Dublin, unde liderii de pe continent s-au reunit pentru discuții.

Premierul britanic Andy Burnham a profitat de ocazie pentru a-și intensifica declarațiile privind inversarea Brexitului, în timp ce încearcă să finalizeze termenii unui acord de „resetare” a relațiilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană.

Burnham urmează să discute pachetul de măsuri în cadrul unor întâlniri cu mai mulți lideri, printre care Emmanuel Macron și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Totuși, cresc îngrijorările că premierul britanic ar putea face concesii importante pentru a obține condiții comerciale mai avantajoase în cadrul viitorului summit UE–Marea Britanie.