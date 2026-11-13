FOTO: Moment stânjenitor pentru Emmanuel Macron, la Dublin, când a vrut s-o îmbrățișeze pe premierul Islandei

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Macron si frostadottir
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Președintele francez Emmanuel Macron a avut parte de un moment stânjenitor la Dublin, unde s-a întâlnit cu liderii europeni.

autor
Andreea Ignat

Președintele a încercat să o îmbrățișeze pe premierul Islandei, Kristrún Frostadóttir, însă șefa guvernului islandez s-a retras ușor, evitând gestul, dar păstrând mâna pe umărul liderului francez, potrivit DailyMail.

Macron a fost surprins în timp ce se apropia pentru a o îmbrățișa. În schimb, Frostadóttir a părut incomodată de situație și și-a îndreptat privirea spre fotograful aflat în dreapta sa, care a surprins momentul.

În schimb, președintele francez nu părea deloc deranjat. Era bine dispus, zâmbea și o privea în ochi în timp ce se apropia de ea.

Întâlnirea a avut loc în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, organizată la Dublin, unde liderii de pe continent s-au reunit pentru discuții.

Premierul britanic Andy Burnham a profitat de ocazie pentru a-și intensifica declarațiile privind inversarea Brexitului, în timp ce încearcă să finalizeze termenii unui acord de „resetare” a relațiilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană.

Burnham urmează să discute pachetul de măsuri în cadrul unor întâlniri cu mai mulți lideri, printre care Emmanuel Macron și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Totuși, cresc îngrijorările că premierul britanic ar putea face concesii importante pentru a obține condiții comerciale mai avantajoase în cadrul viitorului summit UE–Marea Britanie.

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Sursa: Daily Mail

Etichete: emmanuel macron, moment stânjenitor, Kristrún Frostadóttir,

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